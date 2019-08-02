«Ночной бухгалтер». Заклейте камеры на гаджетах и носите с собой мини-фонтан

Антивирусники и обновления ПО для трусов.

Советы для особо увлекающихся

Заклеивайте камеру и микрофон, предупреждает Роскачество. И подчеркивает — это не паранойя. Так вы не станете жертвой киберпреступников.

И вроде все правильно. Но почему же так смешно. Вот кусок из рекомендации Роскачества:

«Все, что вам нужно для заклейки камеры, это кусок непрозрачного скотча или изоленты. Лучше использовать последнее, так как после снятия скотча останутся следы клея».

В комментах говорят, что следы клея все равно останутся.

Поэтому, внимание, еще один лайфхак: под изоленту пихаем ватку!

Но и это еще не все. Даже если и заклеить микрофон — все равно не поможет. Поэтому по совету из комментов: таскайте с собой что-то вроде декоративного электрического водопада (чтобы он постоянно работал). Звук падающей воды заглушит разговор.

Советы наших юзеров хоть и смешные, но, заметьте, не менее обоснованные, чем у Роскачества.

ФНС, ФНС и еще раз ФНС

— ФНС требует налог с переводов на карту.

Налоговое ведомство ожидаемо рассмотрело потенциал в переводах на банковские карты. И если в прошлом году они заявляли о том, что «налог с переводов на карты» — это фейк, то теперь они изменили мнение.

— ФНС не может собрать налоги с 800 тыс. участков и домов из-за нехватки данных.

Счетная палата считает, что инспекторы недорабатывают.

— ФНС опубликовала открытые данные за 2018 год. Проверьте компанию в сервисе.

Мы расшифровали для вас абракадабру от налоговой.

Ваша пятничная редакция