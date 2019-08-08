«Ночной бухгалтер». Интернет-банкинг будут реже блокировать

Важное решение судей, на которое бизнес возлагает большие надежды.
Да неужели?!
Суд обязал банк вернуть компании доступ к ДБО, заблокированный по 115-ФЗ.
Сейчас распространена практика: с подозрительных клиентов банкиры требуют документы и блокируют им доступ к интернет-банку. И приходится работать с бумажными платежками.
Но что делать, если банк работает только через интернет, и у него нет отделений?
В общем, суд сказал, что банкирам надо придержать лошадей.
Аж смешно
Росстату будет легче штрафовать налогоплательщиков на 150 тыс. рублей. Срок привлечения к ответственности повысят до 2 лет. Поправки в КоАП подготовило Министерство экономического развития.
Обоснование — огонь. Штрафовать бизнес надо из-за заботы об обществе!
Как в фильме: «Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем».
Инструкции для бухгалтеров
— Что делать компании при сложном НДС-разрыве. Статья от бывшего налоговика.
— Как правильно расторгать договор аренды.
И еще про аренду. Будьте внимательны: с 6 августа арендаторы могут влететь на штраф до 1 млн руб.
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