«Ночной бухгалтер». Молния: ФНС хочет блокировать личные счета ИП

Рвение налоговиков пугает в условиях затянувшегося сбоя.
Налоговая, что ты делаешь, остановись!
То, что компаниям могут заблокировать из-за налоговых долгов сразу все счета, уже не новость.
Но то, что налоговики взялись за счета ИП, не относящиеся к предпринимательской деятельности, это уже зашквар.
В шоке даже банки. Они направили в ФНС письмо, в котором поставили под сомнение желание налоговой блокировать еще и личные счета ИП.
На нас посыпались жалобы предпринимателей, которым блокируют даже ссудные, депозитные и валютные счета. У людей просрочка по кредитам.
А налоговикам все равно. Ассоциации банков в ФНС ответили, что в НК нет пункта о том, что нужно блокировать только предпринимательский счет:
«Задолженность в результате предпринимательской деятельности возникает не по счёту, а у самого физического лица. При наличии задолженности меры применяются ко всем счетам такого должника».
Слезы. Самое страшное, что из-за провала ввода нового ПО в налоговых, долги у ИП появляются из воздуха.
Вот смотрите, как пироги. Налоговая программа нарисовала (!) ИП долг в 10 тысяч. У предпринимателя три счета: один предпринимательский, один — для дебетовой карты и один, предположим, со вкладом. И на всех этих трех счетах заблокируют по 10 тысяч!
Логика? Нет, не слышали.
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Пятничное
Интересное: как увольняют в разных странах. США: быстро и жестко. Германия: мягко и расслабленно. Япония...
Ваша пятничная редакция