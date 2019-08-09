«Ночной бухгалтер». Молния: ФНС хочет блокировать личные счета ИП

Рвение налоговиков пугает в условиях затянувшегося сбоя.

Налоговая, что ты делаешь, остановись!

То, что компаниям могут заблокировать из-за налоговых долгов сразу все счета, уже не новость.

Но то, что налоговики взялись за счета ИП, не относящиеся к предпринимательской деятельности, это уже зашквар.

В шоке даже банки. Они направили в ФНС письмо, в котором поставили под сомнение желание налоговой блокировать еще и личные счета ИП.

На нас посыпались жалобы предпринимателей, которым блокируют даже ссудные, депозитные и валютные счета. У людей просрочка по кредитам.

А налоговикам все равно. Ассоциации банков в ФНС ответили, что в НК нет пункта о том, что нужно блокировать только предпринимательский счет:

«Задолженность в результате предпринимательской деятельности возникает не по счёту, а у самого физического лица. При наличии задолженности меры применяются ко всем счетам такого должника».

Слезы. Самое страшное, что из-за провала ввода нового ПО в налоговых, долги у ИП появляются из воздуха.

Вот смотрите, как пироги. Налоговая программа нарисовала (!) ИП долг в 10 тысяч. У предпринимателя три счета: один предпринимательский, один — для дебетовой карты и один, предположим, со вкладом. И на всех этих трех счетах заблокируют по 10 тысяч!

Логика? Нет, не слышали.

Пятничное

Интересное: как увольняют в разных странах. США: быстро и жестко. Германия: мягко и расслабленно. Япония...

Ваша пятничная редакция