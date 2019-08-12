«Ночной бухгалтер». Налоговая оштрафовала «физика» на 128 млн из-за кредита

К чему могут привести обычные действия обычных людей.

Осторожнее с валютными операциями

Московская налоговая оштрафовала бизнесмена на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка.

Он взял кредит в Юнибанке в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги получил на счет в том же банке.

Нашим налоговикам сообщил об этом в отчете о движении средств по зарубежному счету.

Что было дальше?

Похоже, у налоговиков новый фетиш по валютным операциям. Мы писали о другом «физике», который влетел на 30 млн.

2 млрд рублей. Дворник. Занавес

Другие шокирующие цифры. С дворника требуют долг в 2 млрд рублей.

Женщина хотела устроиться курьером в столичную компанию. Неизвестные отвезли ее к нотариусу и оформили учредителем некой конторы.

Эта организация взяла кредит на $32 млн в банке, который впоследствии лопнул. Права востребования долгов перешли к АСВ.

По суду с дворника требуют 2 млрд. Половина зарплаты женщины (7,5 тыс. руб.) будет отчисляться на погашение долга.

Это всего-то 266 тысяч месяцев. И она будет свободна от долгов.

Штрафы, штрафы, штрафы

В недельном обзоре у нас тоже впечатляющие цифры.

Просто какая-то феерия штрафов: Росстат будет чаще штрафовать на 150 тысяч, арендаторам грозит до 1 млн, а продавцам, которые везут товары покупателям — до 400 тысяч.

Читайте наш краткий огненный обзор.

Ваша огненная редакция