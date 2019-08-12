«Ночной бухгалтер». Налоговая оштрафовала «физика» на 128 млн из-за кредита

К чему могут привести обычные действия обычных людей.
Осторожнее с валютными операциями
Московская налоговая оштрафовала бизнесмена на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка.
Он взял кредит в Юнибанке в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги получил на счет в том же банке.
Нашим налоговикам сообщил об этом в отчете о движении средств по зарубежному счету.
Похоже, у налоговиков новый фетиш по валютным операциям. Мы писали о другом «физике», который влетел на 30 млн.
2 млрд рублей. Дворник. Занавес
Другие шокирующие цифры. С дворника требуют долг в 2 млрд рублей.
Женщина хотела устроиться курьером в столичную компанию. Неизвестные отвезли ее к нотариусу и оформили учредителем некой конторы.
Эта организация взяла кредит на $32 млн в банке, который впоследствии лопнул. Права востребования долгов перешли к АСВ.
По суду с дворника требуют 2 млрд. Половина зарплаты женщины (7,5 тыс. руб.) будет отчисляться на погашение долга.
Это всего-то 266 тысяч месяцев. И она будет свободна от долгов.
Штрафы, штрафы, штрафы
В недельном обзоре у нас тоже впечатляющие цифры.
Просто какая-то феерия штрафов: Росстат будет чаще штрафовать на 150 тысяч, арендаторам грозит до 1 млн, а продавцам, которые везут товары покупателям — до 400 тысяч.
Читайте наш краткий огненный обзор.
Ваша огненная редакция