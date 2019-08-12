Куча новых больших штрафов: статистика, аренда, доставка товаров. Неделя на «Клерке»

Просто какая-то феерия штрафов: Росстат будет чаще штрафовать на 150 тысяч, арендаторам грозит до 1 млн, а продавцам, которые везут товары покупателям — до 400 тысяч. А «Клерк», наоборот, бережет ваши деньги: у нас распродажа онлайн-курсов. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Компании, отправляющие груз своим покупателям, штрафуют на огромные суммы;
2. Выплачивайте пособие по уходу за ребенком на карты «Мир»;
3. Каким пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий;
4. Росстату будет легче штрафовать налогоплательщиков на 150 тыс.
Темы недели
1. Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний.
Наверное, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования 115-ФЗ. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.
Но нет предела совершенству.
С 6 августа надо проверять договор аренды на предмет указания, что объект введен в эксплуатацию.
Дзен для бухгалтеров
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«Ночной бухгалтер»
За 5 августа: Зарплата. Три новых правила для выплаты;
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