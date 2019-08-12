Куча новых больших штрафов: статистика, аренда, доставка товаров. Неделя на «Клерке»

Старый ворчун Важно. Или человек платит налоги (в т.ч. так называемые "взносы"), или за него это должен делаеть... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Dmitriy A Французы молодцы! Они же видят как наши правители прощают огромные долги другим странам, почему б... Французы хотят получить с России долги по облигациям царских времен

Бабловед Возможно он имеет ввиду французские дивизии, защищавшие Рейхстаг до последнего. Да, они были не м... Французы хотят получить с России долги по облигациям царских времен

Бабловед Ну, я так понял, они хотели как раз повысив тариф за наш счёт построить себе частные перерабатыва... Мусорные операторы находятся на грани банкротства

Сергей Жигалов Вот-вот и я том же. Начитаются люди таких ужасов, и думают что все пропало! А ведь инспектор(ы) э... Необоснованная налоговая выгода: выездные проверки проходят по-новому

Dmitriy A Точно - абсолютно разные! Конечно я живу ради детей и получаю от этого огромное удовольствие. Тре... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Чалдон С такими долгами, видимо, можно до конца жизни не париться. Нарушать административку, региться ИП... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Надежда 03 Про семейную бедность и пр.Семья... имеем одного ребенка, будем рожать второго для себя. Медицины... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Кисыч Не вижу проблем... если речь идет о предпенсионере с 40-ним стажем в IT сфере, например в програм... За 72 часа из предпенсионера сделают программиста 1С

ИП Пупкин Ударьте меня током. Да у нас в парламенте еще нормальные люди сидят.... Четверть детей в России живут за чертой бедности

MaxC В контексте - неважно. Он оцифрован, его доход виден. Государство само заполнит декларацию по НДФ... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Старый ворчун И здесь мы приходим к серьёзной проблеме: что такое "наёмный работник"?Это взрослый дееспособный ... Четверть детей в России живут за чертой бедности

hub Был период когда были низкие ставки по СВ, много ИП и организаций, тогда обелили ФОТ, а потом рез... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Старый ворчун Это уже 89 - далеко не брежневское время, и зарплаты/цены/тарифы уже начали сыпаться, сравнивать ... Четверть детей в России живут за чертой бедности

hub Неа. ИП без наёмных работников)))) По сути самозанятый, который платит все налоги и взносы. Котор... Четверть детей в России живут за чертой бедности

MaxC Не вопрос. Экономик де Диджиталь скоро позволит платить ФОТ брутто. Под личную ответственность ра... Четверть детей в России живут за чертой бедности

MaxC А почему некому? У всей нации в целом с мозгами проблема? Только и могут, что по цепочке из 10-и ... Четверть детей в России живут за чертой бедности

hub Главное цель и желание ее достичь. Если цель победить бедность в семьях, то и пути будут одни, ес... Четверть детей в России живут за чертой бедности

MaxC МВТУ. Стипендия 40 рублей. На 4-м семестре рождается дочь.Работаю на кафедре + 45 рублей (НИОКР)Р... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Старый ворчун Почему бы этим людям не оплачивать все эти свои страховки? В то время, когда предприниматель трат... Четверть детей в России живут за чертой бедности

MaxC Чем же сложен для России вариант №2?))) Может быть эта "сложность" лежит в той же плоскости, как ... Четверть детей в России живут за чертой бедности

MaxC Согласен.Это жизнь. Кто-то открывается, стартапит....но там и жены и дети пашут на старте по 18 ч... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Над.К Так за чей счет бизнес-то обязан будет платить эти МРОТы? Вы не понимаете, что некому будет на ра... Четверть детей в России живут за чертой бедности

hub Давайте немного с другой стороны посмотрим на проблемы бедности семей с детьми и тем как можно эт... Четверть детей в России живут за чертой бедности