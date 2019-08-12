Клерк.Ру

Куча новых больших штрафов: статистика, аренда, доставка товаров. Неделя на «Клерке»

Просто какая-то феерия штрафов: Росстат будет чаще штрафовать на 150 тысяч, арендаторам грозит до 1 млн, а продавцам, которые везут товары покупателям — до 400 тысяч. А «Клерк», наоборот, бережет ваши деньги: у нас распродажа онлайн-курсов. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Компании, отправляющие груз своим покупателям, штрафуют на огромные суммы;

2. Выплачивайте пособие по уходу за ребенком на карты «Мир»;

3. Каким пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий;

4. Росстату будет легче штрафовать налогоплательщиков на 150 тыс.

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Темы недели

1. Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний.

Наверное, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования 115-ФЗ. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.

Но нет предела совершенству.

2. Почему мы распродаем наши онлайн-курсы.

А потому что раз климатического лета нет, то пусть будет хотя бы традиционный летний sale.

С 6 августа надо проверять договор аренды на предмет указания, что объект введен в эксплуатацию.

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Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Зарплатное рабство: новый этап отмены.

2. В России началась пивная реформа.

3. Зарплату госслужащих еще раз изнасилуют. Чтобы выросла.

4. Джедайские техники выживания на работе для бухгалтера.

«Ночной бухгалтер»

За 5 августа: Зарплата. Три новых правила для выплаты;

Важные статьи

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Что важного сказала ФНС о самозанятых

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НДФЛ и налог на прибыль: очередные изменения в НК

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Необоснованная налоговая выгода: выездные проверки проходят по-новому

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Изменения по КОСГУ с 5 августа 2019 года: обзор

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Что делать компании при сложном НДС-разрыве: статья от бывшего налоговика

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Интересные посты в блогах

1. Россиянам запретят подрабатывать?

2. Золото vs доллары: что выгоднее покупать;

3. Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ.

4. Директора заставляют оптимизировать, в платежках ошибки: топ переживаний коллег.

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