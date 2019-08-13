«Ночной бухгалтер». Не подставляйте главбухов, иначе они расскажут про обнал

Жесткая история про то, во что могут вылиться налоговые схемы и желание директора все свалить на главбуха.

Почему не нужно сливать главбухов

Адвокат Михаил Беньяш в красках рассказал нам историю «корпоративного предательства».

Это дело баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и его бывшего главного бухгалтера — Ольги Золотаревой.

Если вкратце: налоговики насчитали 240 млн. Главбуха решили слить, повесив на нее хищение 16 млн. обнала, которые она прогнала через личную карту.

На главбуха возбудили дело и взяли под стражу. Она вышла под подписку и рассказала о многомилионных схемах бывшего работодателя.

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Кстати, о силе главбухов. Они снова получили право требовать от всех сотрудников четкого выполнения своих требований.

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А вот тут в видео учат директоров, как проверять своих главбухов.