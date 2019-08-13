Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Не подставляйте главбухов, иначе они расскажут про обнал

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Жесткая история про то, во что могут вылиться налоговые схемы и желание директора все свалить на главбуха.

Почему не нужно сливать главбухов

Адвокат Михаил Беньяш в красках рассказал нам историю «корпоративного предательства».

Это дело баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и его бывшего главного бухгалтера — Ольги Золотаревой.

Если вкратце: налоговики насчитали 240 млн. Главбуха решили слить, повесив на нее хищение 16 млн. обнала, которые она прогнала через личную карту.

На главбуха возбудили дело и взяли под стражу. Она вышла под подписку и рассказала о многомилионных схемах бывшего работодателя.

Читайте дальше.

Кстати, о силе главбухов. Они снова получили право требовать от всех сотрудников четкого выполнения своих требований.

Защите бухгалтеров от претензий по налоговым схемам мы учим в нашем онлайн-курсе про проверкам. Записывайтесь.

А вот тут в видео учат директоров, как проверять своих главбухов.

1 млрд и ИП

Еще одна история, достойная блокбастера. Про ИП Ибатуллина.

Налоговая доначислила ему миллиард. Да, миллиард.

В судах ему очень не везет.

Еще про ИП

ИП-управляющий и учредитель управляемой организации — одно и тоже лицо? ИП-управляющий — бывший генеральный директор организации?

Вознаграждение ИП-управляющему составляет более 50% от ФОТ всей организации? Считаете, что так делать нельзя?

А вот некоторые арбитражные суды ничего плохого в заключении договора управления с ИП не видят. О том, как в 2019 году арбитражные суды смотрят на использование ИП-управляющих и почему — в новой статье Ивана Кузнецова → ЧИТАТЬ.

Куда уходят деньги?

В какие города?

А на мелочи они уходят, утверждают бизнесмены. Пицца, кофемашина, офис-менеджер (не мелочь, конечно, но все равно, говорят, можно и обойтись).

Читайте, как мелкие расходы приводят к большим проблемам.

Ваша «руки прочь от пиццы!» редакция

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