ИП, которому ИФНС доначислила налогов на 1 миллиард, снова проиграл

Недавно было опубликовано решение кассационной инстанции по делу о доначислении 1 млрд. рублей налогов предпринимателю из Башкирии.

Мы неоднократно писали об этом резонансном деле.

Сегодня представляем вам краткое изложение «предыдущих серий» и рассказываем, что решили в кассационной инстанции.

Предистория

В ходе выездной налоговой проверки за 2013 — 2015 годы ИФНС доначислила ИП Ибатуллину НДС и НДФЛ на общую сумму более 1 млрд. рублей. Фактически, это крупнейшее в истории российского малого бизнеса доначисление налогов.

Данный ИП владеет башкирской сетью по продаже недорогой одежды и обуви «Арзан», которая насчитывает 42 магазина.

ИП Ибатуллин, применяющий ОСНО, закупал товар у ИП Грузинцева из Калужской области, и по этим покупками применял профессиональный налоговый вычет по НДФЛ и вычет по НДС. Всего товара куплено на 2,6 млрд. рублей.

При этом ИП Грузинцев утверждает, что знать не знает никакого Ибатуллина и ничего ему не продавал. Грузинцев применяет УСН и якобы с НДС дела не имеет вообще.

Кто из них врет, а кто говорит правду, разбираются суды (дело № А07-22894/2018).

1-ая инстанция

Арбитражный суд Республики Башкирия встал на сторону ИП Ибатуллина и отменил доначисления

Арбитражный суд пришел к выводу, что доводы налогового органа о не проявлении налогоплательщиком должной степени осмотрительности не подтверждены. Заявителем приняты все возможные меры проявления должной осмотрительности при вступлении в договорные отношения с ИП Грузинцевым.

Налогоплательщиком было подробно описано, каким образом произошло знакомство с ИП Грузинцевым, что договор поставки был подписан в присутствии обеих сторон. В момент подписания договора Грузинцев предоставил заявителю копию своего паспорта и свой ИНН, ОГРН и сказал, что применяет ОСНО.

В деле также присутствуют показания перевозчика (ИП Жигулина), который доставлял товар из Москвы и подтверждает, что его приобретали у ИП Грузинцева.

2-ая инстанция

Налоговики не смирились с решением Арбитражного суда, и подали на апелляцию.

18 апелляционный арбитражный суд решение первой инстанции отменил.

По результатам экспертиз установлено, что подписи, имеющиеся на документах, представленных ИП Ибатуллиным (договоре поставки, счетах-фактурах, товарных накладных), выполнены не Грузинцевым, а другим лицом, а печати, на документах выполнены не печатью ИП Грузинцева, а другим клише, имеющим внешнее сходство с печатью ИП Грузинцева.

Суд также указал, что перевозчик ИП Жигулин, загружаясь товаром, получал документы от имени ИП Грузинцева, но лично с Грузинцевым не встречался. Все процедуры проходили через некого Сергея, который является «смотрящим» базы, на которой осуществлялась загрузка. Грузили фуру китайцы, азербайджанцы и другие, при загрузке товара в основном присутствовал Сергей.

Суд отметил, что ИП Ибатуллин не представил доказательства фактического исполнения договора, а именно: заявки на товар по наименованию, ассортименту и цене, переписку о согласовании заявок с ИП Грузинцевым по вопросам качества, количества, возврата товара в случае наличия брака, оплаты товара, акты сверок взаимной задолженности, а также любые иные доказательства, подтверждающие исполнение договора.

В этой связи суд пришел к выводу, что никакой сделки между этими ИП не было.

Однако ИП Ибатуллин утверждает, что сделка была. Он не согласился с таким решением суда и подал в кассацию.

3-я инстанция

Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или экономической деятельности.

В основу оспариваемых доначислений по НДФЛ и НДС инспекцией были положены выводы об отсутствии реальных отношений между ИП Ибатуллиным и ИП Грузинцевым по договору поставки при фактическом приобретении товаров на московских оптовых рынках у китайских и вьетнамских продавцов за наличный расчет.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции о том, что в рассматриваемой ситуации налогоплательщик не может быть признан осмотрительным в выборе спорного контрагента. Наличие у налогоплательщика копии свидетельства ЕГРИП и фотографии паспорта Грузинцева не подтверждает проявление им должной степени осмотрительности и осторожности, учитывая, что товарный оборот от спорного контрагента составил 21 млн. единиц товара на 2,6 млрд. рублей, а из копий свидетельства ЕГРИП и паспорта налогоплательщик объективно не мог получить сведения о деловой репутации ИП Грузинцева., его платежеспособности, наличии у него необходимых ресурсов, а именно товара в ассортименте и количестве, обеспечивающем потребность налогоплательщика; о наличии складских помещений и необходимого оборудования, квалифицированного персонала, соответствующего опыта по указанному виду деятельности, а также возможности исполнения обязательств ИП Грузинцевым, обеспечивающих товарный оборот в 2,6 млрд. руб.

В итоге постановление апелляционного суда было оставлено без изменения, кассационная жалоба ИП Ибатуллина — без удовлетворения.

Между тем это постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда РФ.