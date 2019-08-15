«Ночной бухгалтер». Кто прикрывает мошенников по банковским картам

Вас пытались обмануть и увести деньги с карты? Жалуетесь и возмущаетесь? Бесполезно. Это система.

Про то, чего слишком много

— Очень много новых телефонных мошенников.

Михаил Жуховицкий рассказал честно о том, как они воруют.

СМИ полны рассказов о новинках в краже денег с карт. Но никто с экрана не рассказывает, кто в этом замешан и почему с ситуацией никто не борется.

Все очевидно: это серьезный бизнес для очень серьезных структур.

— Серых зарплат слишком много.

А ответственность за них хотят повысить.

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— 115-ФЗ сейчас в нашей жизни тоже много.

И если вы думаете, что знаете о нем все, почитайте этот пост.

Белая книга, черная магия

Готовы новые рекомендации для кафе и ресторанов вместо прежних СанПиНов.

МЭР назвал их «Белая книга индустрии».

Туда не включили старые тупые требования (вроде как).

«Например, в текущих требованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на уборку помещений. На мытье полов — 1,33 мин на кв. м., для протирания полов — 0,856 мин на кв.м и для подметания полов — 0,686 мин на кв.м. Всем бы поучится такому тайм-менеджменту, но это явно не дело надзорных органов», — рассказал министр Орешкин.

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