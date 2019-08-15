«Ночной бухгалтер». Кто прикрывает мошенников по банковским картам

Вас пытались обмануть и увести деньги с карты? Жалуетесь и возмущаетесь? Бесполезно. Это система.
Про то, чего слишком много
— Очень много новых телефонных мошенников.
Михаил Жуховицкий рассказал честно о том, как они воруют.
СМИ полны рассказов о новинках в краже денег с карт. Но никто с экрана не рассказывает, кто в этом замешан и почему с ситуацией никто не борется.
Все очевидно: это серьезный бизнес для очень серьезных структур.
— Серых зарплат слишком много.
А ответственность за них хотят повысить.
Не применяйте топорных методов зарплатной оптимизации.
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— 115-ФЗ сейчас в нашей жизни тоже много.
И если вы думаете, что знаете о нем все, почитайте этот пост.
Белая книга, черная магия
Готовы новые рекомендации для кафе и ресторанов вместо прежних СанПиНов.
МЭР назвал их «Белая книга индустрии».
Туда не включили старые тупые требования (вроде как).
«Например, в текущих требованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на уборку помещений. На мытье полов — 1,33 мин на кв. м., для протирания полов — 0,856 мин на кв.м и для подметания полов — 0,686 мин на кв.м. Всем бы поучится такому тайм-менеджменту, но это явно не дело надзорных органов», — рассказал министр Орешкин.
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