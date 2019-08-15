Серых зарплат слишком много. Ответственность работодателей хотят повысить

Власти готовятся к новому витку борьбы с зарплатными схемами.

Серых зарплат в России стало меньше, но этот показатель все равно внушительный.

В 2018 году конвертные доходы россиян составили 13 трлн рублей. Это почти равно годовому расходу федерального бюджета.

Работодатели пытаются таким образом экономить – не платят налоги, оправдывая себя тем, что ставки взносов слишком высоки.

И уже есть инициатива, призывающая повысить ответственность работодателей за серые зарплаты. Работники требуют возмездия за обман государства, недофинансирование ПФР и низкие пенсии россиян.

Работники

А что думают по этому поводу сами работники? 60 % осуждают такие серые схемы. При этом, как показал опрос Фонда «Общественное мнение», 23 % россиян получают именно «серые зарплаты».

Между тем большинство россиян склонны винить в конвертных схемах не столько работодателей, сколько государство. Так мнение высказали 58 % опрошенных.

Кстати, вина за серую зарплату лежит не только на работодателе и ответственность перед законом несет не только одна сторона. Работник, получивший доход, с которого не уплачены положенные по закону налоги, должен задекларировать его самостоятельно и уплатить положенные суммы в бюджет.

Если это не было сделано, то ответственность по ст. 228 НК предполагает штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый просроченный месяц (до 30% от полной суммы, не менее 1000 руб.). А если нарушение было повторным или особо крупным по размерам, ответственность может быть уголовной.

Между тем сейчас рассматриваются поправки в НК, которые вводят исключение в привычное для бухгалтеров правило о запрете платить налог за физлицо за счет средств агента.

Теперь именно налоговый агент должен заплатить НДФЛ, если налог доначислен в ходе налоговой проверки при неправомерном неудержании (не полном удержании) налога налоговым агентом.

Таким образом, вся ответственность за серую зарплату будет полностью переложена на работодателя, и физлицо не будет рассматриваться как соучастник. В случае обнаружения этого серого факта, работникам даже не придется платить налог. Его заплатит работодатель за свой счет.

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Налоговики

Контролирующие органы, между тем, стали все активнее бороться с зарплатной серостью. Большинство схем, применяемых работодателями, давно известны фискалам и они с легкостью выявляют их.

Вот некоторые признаки, которые наводят налоговиков на мысль о применении работодателем конвертных схем:

— зарплата сотрудников той или иной деятельности заявлена значительно ниже, чем средний уровень по региону или по аналогичной отрасли;

— сотрудники на руководящих должностях по документам получают меньше денег, чем сотрудники рядового ранга;

— работник организации в целях получения кредита в банковских документах указал не тот уровень зарплаты, что числится в налоговых отчетах по его организации;

— поступила жалоба работника, обращение, звонок или письмо о выплате серой или черной зарплаты.

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Работодатели

Конечно, не все работодатели имеют неоформленных сотрудников, которым платят зарплату исключительно в конвертах, грубо нарушая законодательство.

Многие пытаются найти легальные способы оптимизации. Но, к сожалению, на деле они оказываются псевдолегальными.

Например, трудинспекторы давно научились выявлять трудовые отношения, оформленные по договорам ГПХ.

Некоторые работодатели стали задумываться о новых способах оптимизации, например с участие самозанятых плательщиков НПД.

Однако законодатели предвидели такое желание работодателей и сразу заложили в закон соответствующую норму. Перевести своих сотрудников в разряд самозанятых, чтобы вместо внушительных взносов платить скромный НПД, не получится.

Ответственность

Если работодатель не уплачивает с выдаваемых работникам средств НДФЛ и не отчисляет на их основе взносы в социальные фонды, он подлежит административной и уголовной ответственности:

— ст. 122 НК предусматривает за занижение базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате штраф в размере 20% от невыплаченной суммы. Штраф будет начислен даже в том случае, если к ситуации недоимки или неуплаты налога привело бездействие работодателя;

— то же деяние, совершенное умышленно, если это удалось доказать, влечет за собой удвоенную сумму штрафа;

— помимо штрафов и пеней, придется заплатить все недоначисленные суммы в полном объеме;

— руководители организаций могут быть вызваны на специальную комиссию по зарплатам, где им придется отвечать перед представителями налоговых органов и в результате повышать официальную зарплату либо же предстать перед выездной проверкой, где могут выявиться еще и дополнительные нарушения, помимо махинаций с зарплатой;

— по ст. 199 УК, если организация не предоставила или предоставила налоговые декларации или иные требуемые документы, связанные с зарплатой, не вовремя, либо же в этих документах содержится заведомо ложная информация, ей может быть начислен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. А виновный в таком нарушении может быть оштрафован на сумму годового дохода (от 1 до 3 лет), лишен права на определенную деятельность или должности, либо приговорен к принудительным работам до 2 лет, а возможен также полугодовой арест или лишение свободы (до 2 лет);

— если проблемы с налоговыми декларациями возникли по предварительному сговору группы лиц, либо размер нарушения особо крупный, суммы штрафов возрастут (максимум до 500 тысяч руб.), а сроки наказаний удлинятся (принудительные работы до 5 лет, ограничения в деятельности до 3 лет, лишение свободы до 6 лет).