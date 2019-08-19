«Ночной бухгалтер». Безалкогольные корпоративы, штрафы за перекуры, алкотестер в руках кадровика

Куда заводит забота о населении.
Минздрав пустился во все тяжкие
Министерство предложило:
Вообще, штрафы — по ТК незаконная штука. Но что кодекс Минздраву, когда надо срочно разработать какие-то новые предложения.
2. Проверять работников алкотестером.
Ревизии могут быть плановые и случайные. Показалось, что сотрудник косит — тут к нему сразу из кадров прибегают и предлагают дыхнуть.
Еще Минздрав активно продвигает идею безалкогольных корпоративов...
3. Наладить здоровое питание работников:
— не продавать в офисных столовках чипсы, шоколадки и газировку;
— тем, у кого разъездной характер работы, давать талоны на питание в кафе.
В общем, на производственную зарядку становись!
Обзоры дня
— Звездный недельный:
«Серые зарплаты прижмут. Возрастных бухгалтеров уволят. Рабочих дней станет меньше».
— Видео-обзор про выбор системы налогообложения.
Жиза
Жесткий текст о том, что творится в банковской системе:
«Сбер, технички, кидки и 115-ФЗ».
Про то, как работники банков нарабатывают себе по несколько миллионов, оставляя клиентов с проблемами, а сами уходят в красивую жизнь.
Мы намеренно оставили авторскую стилистику, ибо это не мы такие, а жизнь такая.
Если вы с таким беспределом не сталкиваетесь, вот вам простой рецепт, как наладить эффективный диалог с банком на примере строительной компании.
Ваша уже почти осенняя редакция