«Ночной бухгалтер». Безалкогольные корпоративы, штрафы за перекуры, алкотестер в руках кадровика

Куда заводит забота о населении.

Минздрав пустился во все тяжкие

Министерство предложило:

1. Штрафовать за перекуры.

Вообще, штрафы — по ТК незаконная штука. Но что кодекс Минздраву, когда надо срочно разработать какие-то новые предложения.

2. Проверять работников алкотестером.

Ревизии могут быть плановые и случайные. Показалось, что сотрудник косит — тут к нему сразу из кадров прибегают и предлагают дыхнуть.

Еще Минздрав активно продвигает идею безалкогольных корпоративов...

3. Наладить здоровое питание работников:

— не продавать в офисных столовках чипсы, шоколадки и газировку;

— тем, у кого разъездной характер работы, давать талоны на питание в кафе.

В общем, на производственную зарядку становись!

Обзоры дня

— Звездный недельный:

«Серые зарплаты прижмут. Возрастных бухгалтеров уволят. Рабочих дней станет меньше».

— Видео-обзор про выбор системы налогообложения.

Жиза

Жесткий текст о том, что творится в банковской системе:

«Сбер, технички, кидки и 115-ФЗ».

Про то, как работники банков нарабатывают себе по несколько миллионов, оставляя клиентов с проблемами, а сами уходят в красивую жизнь.

Мы намеренно оставили авторскую стилистику, ибо это не мы такие, а жизнь такая.

Если вы с таким беспределом не сталкиваетесь, вот вам простой рецепт, как наладить эффективный диалог с банком на примере строительной компании.

Ваша уже почти осенняя редакция