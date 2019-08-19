Серые зарплаты прижмут. Возрастных бухгалтеров уволят. Рабочих дней станет меньше. Неделя на «Клерке»

Проект о четырехдневной рабочей неделе активно продвигают наверху. Бухгалтер после 45 лет — уже не торт. Бороться с серыми зарплатами будут сильнее. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю;
2. Шок, сенсация, смотреть всем. Через «Клерк» теперь можно сдавать отчетность;
3. Не ищите уведомление на уплату налогов на портале госуслуг. Его там нет;
4. Клиенты Сбербанка будут оплачивать покупки своим лицом;
5. Главбух, с которой взыскивают все деньги, полученные по чековой книжке, выиграла суд.
Вы переплачиваете налоги по зарплате. Сколько именно и как сэкономить, расскажем на вебинаре «Законные способы снизить зарплатные налоги». Он пройдет 28 августа в 16-00 по мск.
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Темы недели
1. После 45 лет бухгалтеры уже работают невнимательно?
2. Серых зарплат слишком много. Ответственность работодателей хотят повысить.
История с продолжением.
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1. Миллионы россиян лишатся своих машин?
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3. Как может подставить новый владелец вашей машины.
4. Деньги теперь воруют благодаря Telegram и WhatsApp?
«Ночной бухгалтер»
За 12 августа: Налоговая оштрафовала «физика» на 128 млн из-за кредита;
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На пообсуждать
1. Как проверить бухгалтера и организовать работу бухгалтерии;
2. Лучший способ борьбы с бедностью, который не хотят использовать в России;
3. С дворника требуют долг в 2 млрд рублей.