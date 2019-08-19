Серые зарплаты прижмут. Возрастных бухгалтеров уволят. Рабочих дней станет меньше. Неделя на «Клерке»

Кисыч Мне тоже всегда было не понятно, почему многие работодатели отсекают... нет даже не пожилых, а лю... После 45 лет бухгалтеры уже работают невнимательно?

Мимопроходил Вы сметы на строительство видели? На зарплату рабочему там заложено 55 руб/час (это 10 тр в месяц... Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp

MaxC Товарищ выдает желаемое за действительное.)) А ведь еще Старик учил нас не заниматься шапкозакида... Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

Цой Хорошо,что у вас память просто отличная! Я читаю новости Клерка ежедневно.Бывает так прочитал нов... Налоговики требуют копии больничных листов

id194602508 Ну и к чему все это? была карточка зеленая и название застрахованное лицо, станет другая бумажка ... Вместо зеленой карточки СНИЛС будет форма АДИ-РЕГ

РюмкаБезысходности Профсоюзы давно пора разогнать. Во всяком случае те, которые существуют сейчас и полностью прикор... Кому хотят дать масштабные налоговые льготы и кто выступил против

понаехавший Тут Позорный ресурс. Половины отраслевых писем , которые есть в интернете в нем нет. ... Почему «Гарант» упал на дно?

РюмкаБезысходности Помниться Гарант еще лет 5 назад названивал всем подряд с потрясающим рекламным ходом: "мы уполно... Почему «Гарант» упал на дно?

Natali Kr Предполагается, что кто-то будет спонсировать терроризм анонимно пополняя им транспортные карты н... Транспортные карты нельзя будет пополнять наличными

Владимир_Долгополов Идиотизм. А оставить лимит пополнения для анонимных кошельков нельзя было?... Транспортные карты нельзя будет пополнять наличными

mityai Здесь же выложили бы статистику сколько мелких магазинчиков было вытеснено и закрылось.... «Пятерочки», «Перекрестки» и «Карусели» стали еще прибыльнее

svetlana1707 Не очень понятно,в каком качестве Вы коллег приглашаете в онлайн-школу? Преподавателями или слуша... После 45 лет бухгалтеры уже работают невнимательно?

Alex_Say Консультант бесплатно поставляют для студентов в ВУЗы, Гарант просит денег...... Почему «Гарант» упал на дно?

Alexander_Smirnov Через сайт налоговой можно зарегистрировать компанию хоть с 50 учредителями. Правда подписывать з... Создать компанию без регистрации и смс

AndreyNNNNN Много шума из ничего.В реальности - банки болт кладут на ГК РФ и срок в 7 дней. У них свои правил... Что делать, если банк отказывается выводить остаток средств на другой счет

napalmzp777 Спасибо за статью. Хоть и явная нативная реклама, но все равно было полезно прочитать. ... Создать компанию без регистрации и смс

Ефимов Павел В 1с ИТС проф включена в стоимость база Гарант кстати о птичках, когда ещё была только 7.7Лидерст... Почему «Гарант» упал на дно?

Dany123 Совершенно верно. Приведись мне сейчас, а не 11 лет назад, выбрать себе программу - даже не расс... Бухсофт

Наталья Викторовна1 Да, у нас так и было много лет. Департаменту подавали бумажонки , что оклад повысили, при этом пр... Серых зарплат слишком много. Ответственность работодателей хотят повысить

nat-13 Уже давно пользуюсь программой Бухсофт"Зарплата" очень нравится. Но то,что теперь Бухсофт связалс... Бухсофт

OksanaO Ко мне так замдиректора пришел, начал вопить, что мне должно быть стыдно (это цитата!!) приходить... Серых зарплат слишком много. Ответственность работодателей хотят повысить

MaxC А не лучше ли применить к ним высшую меру социальной защиты, товарищ?))Или Вы за продуктивное исп... Серых зарплат слишком много. Ответственность работодателей хотят повысить

Владимир Лялин За серые зарплаты надо жестоко наказывать работодателя. рабочий при этом не должен страдать. Рабо... Серых зарплат слишком много. Ответственность работодателей хотят повысить