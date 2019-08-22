«Ночной бухгалтер». Что изменится в правилах перевода денег между компаниями

Систему b2b-переводов хотят кардинально поменять.
Кому нужна Система быстрых платежей?
Всем, считают регуляторы банковской системы.
И если про возможности СБП для «физиков» уже, в принципе, все понятно. То для компаний все еще на стадии разработки.
Так вот, наверху окончательно решили: компании смогут переводить деньги друг другу через Систему быстрых платежей.
Вопрос в том, не станет ли система, как это у нас обычно бывает, добровольно-принудительной.
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Всероссийский налоговый глюк
Думали сбой прошел, и налоговикам хватило 10 месяцев, чтобы внедрить АИС Налог-3? Да ничего они не наладили.
Теперь сбой по ОКТМО в декларациях.
Сколько вешать в граммах?
Посчитали, какое налоговое бремя падает на одного среднестатистического россиянина.
Ваша вся в подготовке к вебинару редакция