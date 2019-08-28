«Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

Банк, от которого никуда не деться, сегодня завалил сеть новостями.

Зеленый квадрат Грефа

Сбер работает над формой и сменит логотип.

Как вариант — это будет квадрат с меняющимися оттенками зеленого...

Ребрендинг может обойтись банку в сумму от 70 до 300 млн. долларов.

Путь глобальных изменений:

— Сначала Сберегательный Банка СССР, потом Сбербанк России, потом Сбербанк, потом — Сбер.

— Сначала круглый логотип, потом немного квадратный, потом, напоминаем господину Грефу, можно использовать треугольник.

Умная колонка Грефа

СМИ разузнали, что Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки.

Голосовой помощник для нее разработает Центр речевых технологий.

Зачем?

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Курьеры Грефа

Сбер стал, как Тинькофф, высылать агентов для открытия счета.

Теперь представители малого и микро- бизнеса могут открыть расчетный счет в Сбербанке, не приходя в отделение.

Кому и как можно воспользоваться услугой?

Не про Грефа

Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах?

Узнайте мнение ФНС.

Оно вас удивит...

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