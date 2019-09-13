Разъездной характер работы: как правильно оформить трудовой договор

Если сотрудник вынужден часто отлучаться с рабочего места, и выполнение его должностных обязанностей связано с частыми поездками, ему может быть установлен разъездной характер работы (ст. 57 ТК РФ). От командировки разъездной характер работы отличается тем, что в командировку работники направляются время от времени и для выполнения отдельных поручений (ст. 166 ТК РФ), а «разъездные» работники выполняют свои обязанности в поездках (например, курьеры, водители).

Условие о разъездном характере работы необходимо указать в трудовом договоре, а размеры и порядок возмещения расходов в локальном нормативном акте. В локальном нормативном акте нужно отразить перечень работ, профессий и должностей, связанных с разъездным характером работы, порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками.

При возмещении расходов можно использовать два варианта:

1. Возмещение по документам. Работодатель возмещает расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные с его разрешения или ведома (ст. 168.1 ТК РФ). При этом расходы должны быть подтверждены соответствующими документами (кассовые чеки, квитанции, проездные билеты и др.).

Пример формулировки в тексте трудового договора: «Работнику устанавливается разъездной характер работы. Порядок оформления служебных поездок Работника, порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками Работника определяется Положением о разъездном характере работы».

2. Установление надбавки за разъездной характер работы. В этом случае работодатель выплачивает фиксированную надбавку за разъездной характер работы в размере, предусмотренном локальными нормативными актами. Размер и порядок выплаты надбавки необходимо включить в текст трудового договора (ст. 168.1 ТК РФ).

Пример формулировки в тексте трудового договора: «Работнику устанавливается разъездной характер работы. За разъездной характер работы Работнику устанавливается надбавка в размере 10% от оклада».