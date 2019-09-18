Чем болеют бухгалтеры и почему налоговики проверяют домашние адреса директоров

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Как бухгалтерам бороться с профессиональными заболеваниями?

В силу специфики своей деятельности бухгалтеру приходится много времени проводить за компьютером, что сказывается на здоровье.

К профессиональным бухгалтерским заболеваниям относятся болезни позвоночника: сколиоз, остеохондроз и т.д. Нагрузка на позвоночник в положении сидя намного больше, чем в положении стоя.

Решение:

используем удобные ортопедические кресла, стулья;

следим за правильной осанкой; локти должны находиться на столе или подлокотнике;

располагаем монитор на уровне глаз, тогда отпадает необходимость наклонять голову и снизится нагрузка на шею;

чаще встаем, меняем позу, чередуем работу сидя и стоя.

Есть у бухгалтеров и склонность к. Опять же сказывается сидячий образ работы: отсутствие физических нагрузок, появление лишнего веса, застаивание крови в ногах (варикоз).

Решение: добавляем в свою жизнь спорт. Это может быть зарядка, пробежка, спортивный зал, бассейн. Сейчас очень популярна среди женщин йога. Можно подобрать для себя и занятия танцами, благодаря которым получим прекрасную физическую форму и море положительных эмоций.

Зрение. Многочасовая работа за компьютером дает большую нагрузку на глаза и, к сожалению, зрение начинает падать.

Коллеги, что вы делаете с глазами? От компьютера очень сильно у меня портится зрение. Защитные очки, гимнастика, капли, витамины или ещё что? Как вы защищаете свои глаза? Есть ли смысл покупать более дорогие мониторы? Да хоть за сто тысяч, лишь бы глаза меньше страдали — Наталья Зуева

Какие способы сохранения зрения используют коллеги?

Перерывы в работе. Самый простой и не затратный способ — поработали час и на несколько минут отвели взгляд от монитора, желательно пройтись, посмотреть в окно.

Гимнастика для глаз. В интернете можно найти много различных упражнений, научиться переводить взгляд, фокусировать на различных предметах. Всё довольно просто. Только ваше желание и несколько минут времени для себя любимой.

Хороший монитор.

«1. Нормальный монитор. 2. Настройка яркости-контрастности на максимально комфортный уровень, удобное расстояние до экрана» (Виктор Любезный).

Очки для монитора

Специальные программы для компьютера

«Программу f.lux поставьте на комп — она убирает режущий глаза синий спектр» (Виолетта Молостова).

Медицинские препараты:

«Лютеин постоянно пью, астаксантин, это целенаправленно для глаз. И ещё много всякого. А недавно хороший офтальмолог в госклинике капли визомитин посоветовал. Я о них давно читала, но как-то всерьёз не воспринимала. А он сказал, что вещь хорошая. Вот так» (Татьяна Климович);

«Окувайт периодически пью, помогает. Не так сильно глаза устают. А так, к вечеру все цифры сливаются. Но у меня с детства зрение плохое, врачи настаивали на „работе без компьютера“» (Ольга Баранова).

Берегите себя и своё здоровье!

Налоговики проверяют адреса компаний, зарегистрированных по домашнему адресу руководителя

Законодательством разрешена регистрация организации на домашний адрес руководителя. В этом есть свои плюсы — экономия на аренде, вся корреспонденция от контролирующих органов будут получена, можно еще много привести положительных доводов.

Есть и минусы:

не все собственники жилья могут дать согласие на регистрацию фирмы по адресу их проживания;

с лицензируемым видом деятельности тоже будут проблемы;

есть риск, что банк может отказать в обслуживании;

при выходе учредителя из ООО, смене директора — необходимо будет сменить адрес.

После регистрации ООО или при переходе из одной налоговой в другую, налоговики в большинстве случаев оказывают визит вежливости и приходят по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, чтобы убедиться в реальности компании.

Звонок из налоговой гендиректору недавно открывшегося ООО, мол, мы сейчас проводим мероприятия по фактическому установлению юридических лиц, необходимо явиться в инспекцию для составления протокола о том, что организация находится по указанному адресу. В этой ситуации смущает: во-первых, никаких документов для подтверждения юрадреса не попросили;

во-вторых, вызов по телефону не правомерен;

в-третьих, слишком вальяжно изъяснялся инспектор. Идти или нет? — Эугения Куртева

Как реагировать на приглашение налоговиков прибыть к ним и подписать протокол о фактическом нахождении компании, если её регистрация была осуществлена по адресу руководителя?

Скажу сразу, что ничего здесь притовозаконного нет. Это уже сложившаяся практика.

«Стандартная процедура в последнее время, директор с паспортом, и визит вежливости, абсолютно нормально, особенно для МСК» (Светлана Новожилова).

Личный визит руководителя лишний раз подтвердит, не только адрес организации, но и реальность самого директора:

«Лучше сходить, иначе могут подумать, что директор номинал. И какие могут быть документы, подтверждающие адрес, если компания зарегистрирована на адрес учредителя (он же директор?)? Адрес места жительства налоговая и так видит у себя» (Надежда Камышева).

Да, понятно, что поездка — это потраченное личное время, время, которое можно было потратить на развитие бизнеса. Но сколько же нервов способна сберечь эта поездка в налоговую инспекцию!

И снова 115-ФЗ! Банки назначают предпринимателям видеовстречи!

Банки, руководствуясь 115-ФЗ, тотально контролируют своих клиентов. Деятельность индивидуальных предпринимателей не осталась в стороне. Банки интересуются источником поступления денежных средств. Но представленные документы не всегда удовлетворяют интерес банка к сделке, и в таком случае банк настаивает на видеовстрече.

После перевода со счета ИП на его личную карту 300 тыс.руб. банк запросил документы по сделке. Все предоставили. Теперь просят организовать видео-встречу. О чем могут спросить и к чему быть готовым? — Алена Гноевская

Цена вопроса, заинтересовавшего банк небольшая — всего 300 000 рублей. Но и этой суммы оказалось достаточно, чтобы банк отработал клиента по 115-ФЗ.

Для банка операция по поступлению денег и снятию их в один день — это как красная тряпка для быка. Аккуратными здесь надо быть и придержать деньги на расчетном счету несколько дней:

«Просто не нужно сразу кидать с р.с на карту сумму ту, что поступила. Конечно, вопросов много сразу возникло у банка» (Наталья Задорожная).

Иногда клиенты до такой степени устают от банковских проверок, что сами готовы снять видео для банка, только лишь бы дальше работать по-человечески:

«Мы только один раз видео для банка снимали сами и отсылали им письмом. Когда блокирнули по 115-ФЗ ИП грузоперевозки, за обороты и сомнительную деятельность! Но инициатором были мы сами. ИП снимал погрузку-разгрузку-доставку в режиме онлайн. Заткнулись и больше не пристают!» (Елена Теленова).

Какие вопросы задают банкиры, рассказывает Наталья:

«Банк хочет убедиться в том, что ИП не обналичиванием занимается, а реальной деятельностью.



Поэтому вопросы будут такими: чем занимается, какой вид деятельности, сколько лет занимается, какие постоянные заказчики/поставщики, зачем вывел столько денег, для каких целей, сколько сотрудников или почему этих сотрудников вообще нет, договорные конструкции, используемые в бизнесе, какую систему налогообложения применяет, сколько налогов заплатил и почему так мало (много), в каких банках еще есть счета».