Что изменилось в расчете средней численности работников у ИП на патенте

В Налоговый кодекс в очередной раз внесли масштабные поправки (Федеральный закон 325-ФЗ). И среди них даже есть хорошие для индивидуальных предпринимателей. Одна их них и будет рассмотрена в этой статье.

Речь идет о расчете средней численности работников для права применения патентной системы налогообложения. При применении ПСН эта численность не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем. И при кажущейся простоте формулировки, она много лет вызывает споры ИП и налоговиков.

Дело в том, что многие предприниматели совмещают ПСН с другими системами налогообложения. И возникает вопрос, нужно ли работников, которые не принимают участие в деятельности по ПСН, учитывать в средней численности, дающей право применять эту систему налогообложения.

Средняя численность наемных работников определяется по правилам, установленным в приказе Росстата от 22.11.2017 № 772, в котором утвержден порядок заполнения формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». Именно этим документом должны руководствоваться бизнесмены.

Долгое время Минфин считал, что при расчете средней численности надо учитывать всех работников. Т.е. если ИП применяет ПСН, ЕНВД и УСН одновременно, он должен учитывать работников по всем видам деятельности. Это неоднократно указывалось в письмах Минфина, одно из которых было направлено ФНС по налоговым инспекциям для применения (письмо № ЕД-4-3/13578 от 03.08.2015).

Однако под давлением судебной практики министерству пришлось изменить своё мнение и начиная с 2018 года Минфин уже писал, что следует вести раздельный учет средней численности работников, занятых в патентной деятельности и в деятельности по другим системам налогообложения.

Чтобы наконец окончательно поставить точку в споре, в пункт 5 статьи 346.43 НК внесли изменения. Теперь при определении ограничения по численности наемных работников, средняя численность которых не должна превышать за налоговый период 15 человек, учитываются все виды предпринимательской деятельности, осуществляемые ИП, в отношении которых применяется ПСН.

Таким образом, если у ИП более 15 человек работников, он может применять ПСН, если в деятельности по патенту занято 15 и менее человек. Как разделить работников на практике? Налоговый кодекс объяснений не дает. Но с учетом того, что ИП обязан вести кадровую документацию, такое разделение можно оформить в штатном расписании, должностных обязанностях и трудовых договорах, в которых указывается, в частности, место работы (например, склад, откуда происходит реализация оптом, не попадающая под ПСН).

В расчет средней численности включаются не только работники по трудовым договорам, но и исполнители по договорам подряда и оказания услуг. Это следует из порядка, утвержденного Росстатом (см. выше). Внешние совместители учитываются тоже.

Чтобы рассчитать среднюю численность, надо сначала посчитать среднесписочную численность, среднюю численность внешних совместителей и среднюю численность работников по договорам подряда и услуг. И сложить эти цифры. Рассчитывать надо каждый месяц, если количество работников у ИП близко к пороговому значению, чтобы случайно не оказаться без права на патент.