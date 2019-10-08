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Сколько баллов для будущей пенсии вы заработаете в 2019 году: пример расчета

Чем больше зарплата, тем больше баллов. Чем больше баллов, тем больше пенсия.

Минимум баллов

С 2015 года пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах). Все ранее сформированные пенсионные права были конвертированы в пенсионные коэффициенты и учитываются при назначении страховой пенсии.

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему ОПС.

Существует минимум баллов, который надо набрать, чтобы в принципе получить право на пенсию. С 2015 года этот минимум постепенно повышается.

Например, в 2019 году для оформления пенсии надо иметь 16,2 баллов.

Таблица 1. Минимальное количество баллов, дающих право на страховую пенсию:

Год

Минимальное количество баллов

2015

6,6

2016

9

2017

11,4

2018

13,8

2019

16,2

2020

18,6

2021

21

2022

23,4

2023

25,8

2024

28,2

2025 и далее

30

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Максимальные баллы

По итогам каждого года на индивидуальные лицевые счета россиян зачисляются пенсионные баллы, количество которых зависит от размера зарплаты. Однако есть ограничение. Какой бы высокой не была ваша зарплата, больше максимального значения баллов вы не получите.

Таблица 2. Максимальные баллы:

Год

Максимальное количество баллов за год

2015

7,39

2016

7,83

2017

8,26

2018

8,7

2019

9,13

2020

9,57

2021 и далее

10

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Формула балла

Формула расчета балла такова:

ИПК = СВ / СВмз * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %).

То есть для того, чтобы высчитать количество начисляемых вам баллов, вам нужно взносы со своей зарплаты поделить на взносы с предельной базы и умножить полученный результат на 10.

Формулу можно упростить по правилам математики, поставив в числитель вашу годовую зарплату, а в знаменатель — предельную базу.

Предельная база по страховым взносам на каждый год устанавливается Правительством. В 2019 году по взносам на ОПС она составляет 1 150 000 рублей.

Таблица 3. Предельная база по взносам на ОПС:

Год

Предельная база по взносам на ОПС, руб.

2015

711 000

2016

796 000

2017

876 000

2018

1 021 000

2019

1 150 000

2020

1 292 000

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Примеры

А теперь посчитаем, сколько баллов вы заработаете за этот год. Для подсчета нам понадобится только размер вашей зарплаты. Все остальные составляющие элементы формулы нам известны.

Пример 1

Допустим, ваш оклад 20 000 рублей, годовая зарплата — 240 000 рублей.

ИПК = (240 000 / 1 150 000) * 10 = 2,087 балла.

Именно столько баллов должно быть зачислено на ваш ИЛС за 2019 год.

Для сравнения рассчитаем баллы за прошлый год, которые уже зачислены на ваш ИЛС. Исходные данные используем все те же — оклад 20 000 рублей.

ИПК = (240 000 / 1 021 000) * 10 = 2,351 балла.

Зайдите в свой личный кабинет на сайте ПФР и проверьте начисленные баллы за 2018 год!

Как проверить свой стаж и баллы, учтенные ПФР, мы писали в материале «Проверьте онлайн по нашей инструкции, сколько у вас пенсионного стажа и баллов. Вдруг пропали».

Добавим, чем выше размер предельной базы, ежегодно устанавливаемой властями, тем меньше баллов вы будете зарабатывать при прочих равных условиях.

Подробнее об этом мы писали в материале «Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер — хорошего мало».

Пример 2

Допустим, вы работаете на поставки и ваш оклад 10 000 рублей, годовая зарплата — 120 000 рублей.

ИПК = (120 000 / 1 150 000) * 10 = 1,043 балла.

Именно столько баллов должно быть зачислено на ваш ИЛС за 2019 год.

Для сравнения рассчитаем баллы за прошлый год, которые уже зачислены на ваш ИЛС. Исходные данные используем все те же — оклад 10 000 рублей.

ИПК = (120 000 / 1 021 000) * 10 = 1,175 балла.

Кстати, на сайте ПФР есть калькулятор расчета баллов за текущий год.

Но если вы попытаетесь рассчитать там баллы с зарплаты в 10 тыс. рублей, у вас ничего не получится. По мнению пенсионщиков, такой зарплаты не существует.

Переводим зарплату в баллы

Для вашего удобства мы составили таблицу по переводу зарплаты в баллы, а также перевод баллов в реальные деньги, которые вы получите, выйдя на пенсию.

Стоимость балла взята в ценах 2019 года (87,24 руб.)

Из таблицы вы увидите, какую прибавку к будущей пенсии заработали, добросовестно трудясь весь этот год.

Таблица 4. Количество баллов в зависимости от зарплаты:

Зарплата за месяц, руб.

Зарплата за год, руб.

Кол-во баллов

Стоимость заработанных баллов (прибавка к пенсии)

10 000

120 000

1,043

90,99

11 280

135 360

1,177

102,68

15 000

180 000

1,565

136,53

20 000

240 000

2,087

182,07

25 000

300 000

2,609

227,61

30 000

360 000

3,130

273,06

35 000

420 000

3,652

318,60

40 000

480 000

4,174

364,14

45 000

540 000

4,696

409,68

50 000

600 000

5,217

455,13

60 000

720 000

6,261

546,21

70 000

840 000

7,304

637,20

80 000

960 000

8,348

728,28

100 000

1 200 000

9,13

796,50

120 000

1 440 000

9,13

796,50

150 000

1 800 000

9,13

796,50

200 000

2 400 000

9,13

796,50

300 000

3 600 000

9,13

796,50

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