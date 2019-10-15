Что делать, если вы на УСН и получили платеж с НДС?

Если вы — плательщик УСН 6% или 15% и платите своему поставщику, а поставщик работает с НДС, то вам от этого ни жарко, ни холодно. Вы можете просто заплатить поставщику всю сумму с НДС, и на ваши налоги и отчетность это никаким образом не повлияет.

Но если вам пришли деньги с НДС, то потенциально у вас могут быть проблемы. Потому что налоговая инспекция отслеживает все платежи с НДС, и в будущем может обратиться к вам с вопросом: «Почему вам пришли деньги с НДС, вы выставляли счет фактуру с НДС или нет?», попросить уплатить НДС, предоставить объяснения и т.д.

Если ваш клиент сделал это по ошибке, то у вашего клиента нужно попросить письмо, где будет написано, что для платежного поручения соответствующего номера, даты и суммы верным считать назначения платежа следующим — за товар по надлежащему договору без НДС. Это решит ваши проблемы. Если к вам придет письмо из налоговой инспекции — вы можете показать это письмо, и в принципе никаких проблем у вас не будет, никаких налогов доплачивать не надо.

Другое дело, если у вас заключен договор с выделением НДС, и вы выставили счет-фактуру по просьбе клиента с выделенным НДС. Если вы действительно это сделали, тогда вам придется уплатить 20% налога от счет фактуры в бюджет, при этом уменьшить НДС какими-то исходящими платежами и входящими счет фактурами вам никак не получится. То есть вы со всей сделки платите 20% в бюджет и сдаете декларацию о НДС, вот так получится неприятно.

Поэтому не выставляйте счет-фактуру клиенту с выделенным НДС и смотрите, что написано в договоре. Это крайне важно, если вы не хотите переплатить НДС.

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