Задержка отпуска и отпускных: последствия для работодателя

Подборка вопросов от читателей.

Мне задерживают отпускные я в отпуске с 01.08.19 г.

Имеете право требовать от работодателя денежную компенсацию за задержку выплаты отпускных в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Ст. 236 ТК РФ.

Обратитесь в прокуратуру или в трудовую инспекцию, проведут проверку, выдадут предписание об устранении нарушения.

Могут ли задерживать отпуск и на сколько?

Согласно ст. 124 ТК РФ, если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Таким образом, задерживать отпуск могут только с согласия работника.

Нет. Если вы заранее были включены в график отпусков и писали заявление за 14 дней.

Может, если связано с производственной необходимостью организации. Тогда работодатель обязан будет предоставить отпуск в удобное для вас время вне ранее согласованного графика.

Работодатель обязан предоставить вам отпуск за предыдущий год работы в течение 2 года, но только при наличии вашего согласия.

Действия работодателя неправомерны, т.к. согласно ст. 123 ТК РФ график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Перенести же отпуск на другой срок возможно только с вашего согласия (ст. 124 ТК РФ).

Имееют ли право задерживать отпускные и выплачивать их только после ухода в отпуск?

Задержка неправомерна.

За какое время пишется заявление на отпуск и могут задерживать с отпуском?

Заявление подается заранее, за три дня до начала отпуска обязаны выплатить отпускные. Задерживать не могут, отпуск предоставляется строго по графику (ст. 123 ТК РФ).

Начальник задерживает подпись по заявлению на отпуск.

Обращайтесь в инспекцию труда.

Имеет ли право работодатель задерживать отпуска до окончания трудового года?

Нет, не имеет. Отпуск предоставляется на основании графика отпусков. Ст.123 ТК РФ - график отпусков обязателен для работодателя, и для работника.

Я нахожусь в декретном отпуске, у нас в учреждении уже на 7 дней задерживают выплату заработной платы, а мне пособие по уходу за ребёнком! Хочу грамотно составить претензию.

Составляете на имя руководителя, не забудьте добавить пункт о пени, которая начисляется с первого дня задержки, и указать расчёт.

Жена служит по контракту, до марта 2020 должна была находиться в декретном отпуске, но решила выйти раньше, имеет ли она право на сокращенный рабочий день? Не работать по сменам? Не задерживаться после работы на службе (работа сверхурочно)?

Если речь идёт о военной службе, то ваша супруга до доситжения ребенком 3 лет в соответствии с п. 9 ст. 10 ФЗ «О статусе военнослужащих» во взаимосвязи со ст. 259 ТК РФ не может привлекаться без ее согласия к исполнению обязанностей военной службы в ночное время, в нерабочие, выходные праздничные дни. Что же касается сокращённого дня, то для военнослужащих он действующим законодательством не предусмотрен.

Муж работает в организации то по трудовой, то по договору! Зарплату задерживают, аванс то дают, то нет! Отпуск не брал за период работы. Хочет уйти с работы. Какие выплаты положены.

Отключить рекламу Положена зарплата за отработанный им период, и компенсация за неотгулянные дни отпуска.

Конечно. Пишите жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Как поступить в следующем случае: проведено очно-заочное собрание собственников МКД, избранный председатель собрания задерживается в отпуске и не успевает вернуться в 10-дневный срок, чтобы подписать протокол и сдать его в УК. Кто может подписать за него протокол и как правильно это сделать?

На период отсутствия председателя должно быть лицо его замещающее и действующее по доверенности.

Я работаю официально. Сейчас в декретном отпуске до 1,5 года. Вот декретные должны были прийти 15 числа, сегодня писала бухгалтеру. Сказала что сегодня придут, так и не пришли. Какое время работадатель может задерживать декретные?

Законодательством не устанавливается сроков задержки перечислений, поэтому ответить по существу нельзя.

Расчет компенсации за задержку отпускных выплат

Официально трудоустроенный гражданин раз в год может уйти в оплачиваемый отпуск на 28 дней. Выплаты за этот период рассчитываются исходя из средней зарплаты за предыдущие двенадцать месяцев. Работодатель обязан выдать их сотруднику не менее чем за три дня до начала отпуска.

При срыве этих сроков работник получает право на компенсацию.

Какой срок для выплаты отпускных предусмотрен законом

Трехдневный период до начала отдыха, в течение которого организация обязана выплатить отпускные гражданину, определяется статьей 136 ТК, а в статьях 114 и 115 указано, что если эти дни приходятся на выходные или праздники, то деньги начисляются заранее.

Важно! Трудовое право запрещает начислять отпускное вознаграждение частями.

На практике большинство работодателей стремится перечислить их гораздо раньше, так как просрочка иногда возникает из-за непредвиденных обстоятельств: например, задержка транзакции банком.

В этом случае организация будет обязана дополнительно оплатить работнику каждый день просрочки независимо от ее причины. Поскольку оплата ежегодного отпуска — обязанность работодателя, он не может аргументировать задержку в переводе финансов неосведомленностью об уходе сотрудника на отдых, отсутствием денежных средств и т.д.

Как поступить работнику при несвоевременной выплате

Если отпускные не выплачены вовремя, гражданин вправе:

обратиться в профессиональный союз работников (при наличии такового на предприятии);

жаловаться в трудовую инспекцию с письменным объяснением ситуации;

подать исковое заявление в суд.

При составлении заявления следует ссылаться на ст. 124 ТК, согласно которой этот вид выплат должен быть начислен в установленные законом сроки.

Куда обращаться, если не выплатили отпускные

Как показывает практика, большинство вопросов начисления отпускных в срок решаются уже на этапе уведомления руководителя о намерении работника обратиться в инспекцию труда или суд.

Но если это не принесло результатов, гражданин может подавать заявление в указанные инстанции для привлечения руководства фирмы к ответственности.

Заявление составляется в свободной форме с соблюдением правил ведения официальной документации и указанием таких сведений:

Реквизиты: Ф. И. О. лица, которому направляется документ, Ф. И. О., адрес прописки и контактный номер телефона заявителя, полное наименование организации-работодателя с указанием формы собственности, контактного телефона, адреса расположения головного офиса и Ф. И. О. руководителя. Суть жалобы: дата ухода в отпуск согласно графику, сумма, положенная к выплате, ожидаемая дата выплаты, количество дней задержки. Ссылка на документ, на основании которого заявитель сотрудничает с организацией (трудовой договор), его реквизиты. Требования заявителя: рассмотрение жалобы, проверка деятельности предприятия, взыскание с работодателя задолженности вместе с компенсацией. Дата составления документа и подпись.

Образец заявления о несвоевременной выплате отпускного вознаграждения для инспекции труда:

Ответственность работодателя за задержку

При обращении сотрудника в суд или прокуратуру с заявлением о просрочке оплаты отпускного периода предприятие не только обязуется начислить компенсацию, но и попадает под ответственность.

Чаще всего применяются штрафы, однако при тяжких нарушениях и выявлении неоднократных случаев доведения таких вопросов до суда ответственное должностное лицо может быть привлечено к более жесткой административной и даже к уголовной ответственности.

Размеры штрафов за несвоевременную выплату

Штрафные санкции за задержку отпускных:

для должностных лиц — до 5 тыс. руб.;

для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями — 1-5 тыс. руб.;

При неоднократных нарушения сумма штрафов возрастает, а в отношении должностных лиц и организаций применяются другие меры ответственности — отстранение от должности на 1-3 года и временная или полная остановка деятельности соответственно.

Уголовная ответственность, согласно статье 145 УК, может представлять собой штраф в 120 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

Право на отдых

В первую очередь, необходимо разобраться, кто и когда может отдыхать. Согласно статье 114 ТК РФ работник имеет право на ежегодный отпуск.

Количество дней законного отдыха зависит от многих факторов:

стажа работы в организации;

особых условий труда, прописанных в трудовом договоре;

климатических условий в месте работы;

правах сотрудника на дополнительный отпуск, добровольно прописанных работодателем в коллективном договоре или внутреннем нормативном акте.

Отключить рекламу Стандартный отпуск длится 28 дней (статья 115 ТК РФ). При этом речь идёт о календарных днях, включая выходные, но исключая государственные праздники (это закрытый перечень дат, прописанный в статье 112 Кодекса).

Например, сотрудник написал заявление на отпуск с 1 по 20 марта 2019 года. Это период продолжительностью 20 дней, если считать строго по календарю. Но в этот промежуток попадает 8 марта, официальный праздник. Поэтому продолжительность отпуска составит всего 19 дней. И именно из расчета 19 дней будет оплачен отпуск.

Надо иметь в виду, что перенос выходных дней не считается праздником. То есть в вышестоящем примере, несмотря на то, что понедельник 7 марта был нерабочим, к праздничным дням он не относится и количество дней отпуска не сокращает.

Дополнительно закон предусматривает случаи увеличения продолжительности отдыха.

В таблице указана минимальная продолжительность прибавки к 28 дням.

Категория работника/исключительные условия труда Минимальная продолжительность дополнительного отпуска Примечание Работы с вредными или опасными условиями труда 7 дней Необходима специальная оценка условий труда и прописанные условия продолжительности отпуска в трудовом договоре. Работники с особым характером работ ОпределяетсяПравительством РФ Только при условии указания в перечне, утверждённом Правительством РФ. Ненормированный рабочий день 3 дня В коммерческих организациях продолжительность такого отпуска прописывается в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка. В государственных структурах — нормативными правовыми актами.

Если отсутствует желание отдыхать дольше 4 недель, то закон предусматривает возможность замены дополнительного отпуска денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).

Периодичность отдыха сотрудников прописывается в графике отпусков, утверждаемом ежегодно.

За две недели до начала своего отдыха работника обязаны известить под роспись. Если же у него меняются планы, то по заявлению сроки отпуска могут быть перенесены.

Порядок оплаты

Для расчета отпускных используется понятие средней заработной платы (СЗП).

При исчислении этого показателя необходимо использовать формулу:

СЗП = ЗП / 12 / 29,3

В числитель (ЗП) попадут все начисления, предусмотренные системой оплаты труда и трудовым договором за 12 месяцев, предшествующих отпуску.

В знаменатель попадают 12 календарных месяцев и некое число 29,3. Именно таким в редакции Трудового кодекса 2019 года принято считать среднее количество дней в месяце.

В заработную плату не включаются все социальные выплаты (больничные, пособия, пр.), отпускные и премиальные выплаты, носящие разовый характер и не отраженные в системе оплаты труда или трудовом договоре.

Сейчас он идёт в отпуск на 14 дней. В этом случае сумма отпускных составит (30 000*12 5 000 5 000)/12/29,3*14=14 732,65 рубля.

Установленные сроки

Отпускные должны быть выплачены не позднее, чем за три дня до начала отдыха. При этом если такой день выпадает на выходной, то деньги перечисляются накануне.

Но бывают случаи, когда работник пишет заявление и идёт в отпуск на следующий же день. Законодатель не запрещает подобные неожиданности при взаимном согласии сторон. В этом случае надо понимать, что работодатель не может выполнить требования Трудового кодекса.

И казалось бы, в такой ситуации нарушение закона происходит не по вине компании. Но есть практика, когда компании и в этих случаях штрафуют.

Для большинства маленьких коммерческих организаций Трудовая инспекция — это некий мифический орган, который может прийти только после получения жалобы от работника.

Но вот для бюджетных организаций и для организаций, относящихся к крупным налогоплательщикам, перспектива встретиться с таким проверяющим очень даже реальна.

Кто несет ответственность?

Чаще всего организацию могут привлечь к ответственности по жалобе самого работника. Но иногда нарушения могут быть обнаружены и в процессе плановой проверки Трудовой инспекцией.

При наложении штрафов руководствуются уже Кодексом об административных правонарушениях.

А может случиться, что инспекторы прибегнут и к Уголовному кодексу, если задержки выплат уж очень велики.

При этом, если в случае выплаты компенсации, наличие или отсутствие вины работодателя не учитывается, то для привлечения к административной или уголовной ответственности это является главным аргументом. И в зависимости от серьёзности нарушения может быть наложен штраф на должностное лицо или организацию в целом, а может пойти речь и о дисквалификации, а то и лишении свободы руководителя.