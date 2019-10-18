БухСофт 2020 защитит от ошибок в электронных трудовых

С 2020 года бухгалтеру и кадровику придется вести трудовые книжки в электронном виде. Пенсионный фонд вслед за ФНС решил «электрофицироваться». В отличие от налоговиков, ПФР повел себя более предусмотрительно и до этапа внедрения решил все протестировать с ведущими разработчиками бухгалтерского софта. «БухСофт 2020» один из первых вошел в состав Пилотного проекта ПФР.

Все этапы внедрения электронной трудовой разработчики тестируют на программе БухСофт 2020. Иван Бобров, главный эксперт программы БухСофт, поделился с нами последними новостями.

Почему «БухСофт» решил войти в состав Пилотного проекта?

Наша цель — это защита бухгалтера от ошибок, особенно в малом бизнесе. Большинство наших Клиентов совмещают работу бухгалтера и кадровика, им сложно вдвойне. Мы сразу подхватили инициативу и предложение вступить в Пилотный проект по простой причине – нам нужно наладить работу в программе до того, как запустят Электронные трудовые книжки. Тогда не придется подстраиваться под новые правила – мы сами эти правила корректируем и тестируем на каждом этапе. В 2020 году БухСофт будет полностью готов к работе с Электронными трудовыми книжками.

Как думаете, переход будет тяжелым?

Справимся и мы, и наши Клиенты. БухСофт 2020 и сейчас уже многое умеет. Например, заполнять Трудовую книжку за бухгалтера — программа показывает верную запись для внесения в трудовую книжку. Так что, готовимся к переходу полным ходом. И, как всегда, будем обновлены вовремя.

А в чем состоит ваше участие в пилотном проекте?

Мы разрабатываем новые формы отчетов и справок. К 25 октября БухСофт 2020 научится формировать новые эти файлы, а ПФР — принимать их из нашей отправки. Все должно быть гладко с первого отчета, который ждет наших Клиентов уже в январе.

К чему готовится бухгалтеру?

Удобно будет только работнику. Электронные трудовые помогут им получить постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности.

А вот бухгалтеру и кадровику работы прибавится. Ежемесячно в ПФР нужно будет сдавать сведения о проведенных мероприятиях кадрового учета: приеме, переводе и увольнении. Нужно будет указать дату самого мероприятия, дату приказов, должность работника, квалификацию.

При увольнении бухгалтеру придется искать нужную статью из Трудового кодекса — она будет обязательной в отчете. Отчитаться придется еще и о смене названия компании-работодателя. Всю эту работу мы автоматизируем, чем убережем от ошибок и потери времени на бесконечные поиски и исправления.

То есть ПФР и разработчики успеют подготовиться. А законодатели? Какие прогнозы — успеют подписать проект в этом году?

Думаю, успеют. На данный момент проекты рассмотрены Госдумой в первом чтении.

Уже есть проект новых форм: СЗВ-ТД — сведения о трудовой деятельности работников, которую нужно будет сдавать ежемесячно. И СЗИ-ТД — сведения о трудовой деятельности работника, которую нужно будет обязательно выдать при увольнении. Эти формы в БухСофт 2020 уже есть, все протестируем, покажем их бухгалтерам и до 2020 года научим Клиентов заполнять их без ошибок.