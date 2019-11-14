«Ночной бухгалтер». ИП будут закрывать

Но это не то, о чем вы подумали. Закрывать, в смысле ликвидировать. Принудительно.

Ничего себе закончик

ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию.

ФНС получит право принудительного закрытия индивидуальных предпринимателей.

Поправки в закон «О госрегистрации юрлиц и ИП» были официально опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Читайте подробности.

Не про налоги

Но важно. С 22 ноября — новые правила получения прав.

Чтобы получить справку, придется не только ходить к наркологу, но и сдавать анализы.

При продлении прав — аналогичные правила.

Желание залезть... в ваши анализы — и у банков. Они хотят, кроме биометрии лица и голоса, собирать еще отпечаток вен ладони.

Бухгалтерам, которые задолбались

Слухи, что профессия бухгалтера скоро вымрет, как бурлаки или шорники, растут быстрее, чем налоги. Единственный логичный выход — эволюционировать. Уже сегодня начать отращивать себе дополнительные навыки, чтобы уверенно плавать в завтрашнем рынке труда там, где вода почище и еды побольше.

В какую профессию уйти?

«Клерк» щедрый. «Клерк» хороший

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