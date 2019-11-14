Черный четверг: распродаем курсы по полной!

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Курс про идеальные кадровые документы, к которым не придерешься Очень популярный курс про кадровый учет. Научитесь: как организовать учет с нуля;

какие документы должны быть обязательно;

какие ошибки вырастут в огромные штрафы. Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?». После окончания курса будете: разбираться в трудовом законодательстве;

влегкую улаживать споры между сотрудниками и работодателем;

грамотно объяснять права и обязанности работникам и руководителю. Купить курс за 3353 вместо 7450 руб.

Курс про то, как бухгалтеру справиться с дебиторкой и стать круче в глазах директора У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс: «Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки». Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся. Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября. Дебиторская задолженность — это вечная головная боль. Она ухудшает финансовое состояние компании. И все бы ничего. Но бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...). Бухгалтер тратит время и нервы на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки. Научитесь: Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора

Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору

Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор

В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить

Как успешно судиться без посещения суда

Как быстро исполнить решение суда

Как взыскать долг с ликвидированного должника

Как взыскать долг, если должник банкрот

Как передать долг коллекторам или продать его Хочу купить за 3497 вместо 6994 руб.

Курс про налоговые проверки Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова. Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять. Научитесь: правильно вести себя на допросах и при выемках;

правильно отвечать на требования налоговиков;

как защититься от уголовки и субсидиарки. Купить курс за 2475 вместо 5500 руб.

Курс про то, как разобраться в учете Курс идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы: «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете. Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно. Нет, всему учету не научим. Да, будете уверенно разбираться в главном. Купить курс за 3015 вместо 6700 руб.

Курс о том, как бухгалтеру все успевать Очень приятный и полезный курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Это проверенная практикой система специально для бухгалтеров. Вы научитесь: Как снизить стресс на работе;

Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;

Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;

Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;

Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей. Автор — Ирина Морозова знает о ваших проблемах все. Она аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог. Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией. Купить курс за 1215 вместо 2700 руб.

Курс про управленческий учет для бухгалтера, директора и ИП Самый популярный наш курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса. Дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнес. Вы научитесь: Понимать ценность управленческого учета и отвечать на вопросы собственников;

Структурировать доходы;

Делить расходы на прямые и косвенные — не только так, как это нужно налоговикам, а так, чтобы помочь бизнесу развиваться;

Настраивать аналитику банка и кассы;

Составлять отчет о движении денежных средств;

Составлять отчет о прибылях и убытках;

Составлять управленческий баланс и другие отчеты, адаптированные под вашу компанию. Купить курс за 2700 вместо 6000 руб.

И еще онлайн-интенсив! Двухчасовой онлайн-интенсив о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников. 5 декабря в четверг в 10-00 по мск. Разберем, как: определить свои правила работы и донести их до сотрудников,

вместе с задачами передать ответственность за их выполнение.

организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались,

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Что такое Центр обучения «Клерка»

ЦОК — это обучение будущего.

Почему наш Центр, а не другие:

Мы выбираем только тех авторов, которые могут дать практически полезный материал.

Мы делаем тексты понятными и простыми, но очень тщательно проверяем всю нормативную базу.

Мы учим, а не просто бухтим о предмете со ссылками на законы.

Выпустившись с курса, вы не просто будете знать, в какой закон посмотреть, а сможете составить нужную бумагу, правильно выстроить линию защиты от проверяющих и тратить на работу меньше времени.

Стоимость наших курсов в 2-3 раза ниже, чем у других. Почему? Потому что мы уже почти 20 лет делаем klerk.ru бесплатным, и научились не наживаться на аудитории.

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