Клерк.Ру
Клерк

Черный четверг: распродаем курсы по полной!

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Вам уже прислали 100500 рекламных предложения про Черную пятницу? Так вот, у нас свой путь: мы, во-первых, решили распродавать наши курсы с четверга, во-вторых, мучить вас спамом точно не будем. Наша акция говорит сама за себя: скидка 55 %. Для всех. На все.

Обучение на всех наших курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.

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Итак, что у нас из вкусненького на распродаже:

Курс про идеальные кадровые документы, к которым не придерешься

Очень популярный курс про кадровый учет.

Научитесь:

  • как организовать учет с нуля;
  • какие документы должны быть обязательно;
  • какие ошибки вырастут в огромные штрафы.

Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».

После окончания курса будете:

  • разбираться в трудовом законодательстве;
  • влегкую улаживать споры между сотрудниками и работодателем;
  • грамотно объяснять права и обязанности работникам и руководителю.

Купить курс за 3353 вместо 7450 руб.

 

Курс про то, как бухгалтеру справиться с дебиторкой и стать круче в глазах директора

У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс:

«Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».

Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.

Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября.

Дебиторская задолженность — это вечная головная боль. Она ухудшает финансовое состояние компании. И все бы ничего. Но бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...). Бухгалтер тратит время и нервы на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.

Научитесь:

  • Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора
  • Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору
  • Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор
  • В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить
  • Как успешно судиться без посещения суда
  • Как быстро исполнить решение суда
  • Как взыскать долг с ликвидированного должника
  • Как взыскать долг, если должник банкрот
  • Как передать долг коллекторам или продать его

Хочу купить за 3497 вместо 6994 руб.

 

Курс про налоговые проверки

Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова.

Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять.

Научитесь:

  • правильно вести себя на допросах и при выемках;
  • правильно отвечать на требования налоговиков;
  • как защититься от уголовки и субсидиарки.

Купить курс за 2475 вместо 5500 руб.

 

Курс про то, как разобраться в учете

Курс идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы:

«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете.

Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно.

Нет, всему учету не научим. Да, будете уверенно разбираться в главном.

Купить курс за 3015 вместо 6700 руб.

 

Курс о том, как бухгалтеру все успевать

Очень приятный и полезный курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.

Вы научитесь:

  • Как снизить стресс на работе;
  • Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;
  • Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;
  • Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;
  • Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.

Автор — Ирина Морозова знает о ваших проблемах все. Она аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

Купить курс за 1215 вместо 2700 руб.

 

Курс про управленческий учет для бухгалтера, директора и ИП

Самый популярный наш курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».

Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.

Дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнес.

Вы научитесь:

  • Понимать ценность управленческого учета и отвечать на вопросы собственников;
  • Структурировать доходы;
  • Делить расходы на прямые и косвенные — не только так, как это нужно налоговикам, а так, чтобы помочь бизнесу развиваться;
  • Настраивать аналитику банка и кассы;
  • Составлять отчет о движении денежных средств;
  • Составлять отчет о прибылях и убытках;
  • Составлять управленческий баланс и другие отчеты, адаптированные под вашу компанию.

Купить курс за 2700 вместо 6000 руб.

И еще онлайн-интенсив!

Двухчасовой онлайн-интенсив о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.

5 декабря в четверг в 10-00 по мск.

Разберем, как:

  • определить свои правила работы и донести их до сотрудников,
  • вместе с задачами передать ответственность за их выполнение.
  • организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались,
  • собрать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом,
  • делать свою работу с легкостью и удовольствием. 

Купить интенсив за 1076 вместо 2390 руб.

Что такое Центр обучения «Клерка»

ЦОК — это обучение будущего.

Почему наш Центр, а не другие:

  • Мы выбираем только тех авторов, которые могут дать практически полезный материал.
  • Мы делаем тексты понятными и простыми, но очень тщательно проверяем всю нормативную базу.
  • Мы учим, а не просто бухтим о предмете со ссылками на законы.
  • Выпустившись с курса, вы не просто будете знать, в какой закон посмотреть, а сможете составить нужную бумагу, правильно выстроить линию защиты от проверяющих и тратить на работу меньше времени.
  • Стоимость наших курсов в 2-3 раза ниже, чем у других. Почему? Потому что мы уже почти 20 лет делаем klerk.ru бесплатным, и научились не наживаться на аудитории.

Чего в нашем Центре нет:

  • занудных лекторов;
  • непонятных текстов;
  • скучных длинных видео. Все в стиле «Клерка»: легко, понятно, проверено экспертами и, где возможно, с юмором;
  • заданий, в которых невозможно разобраться. В наших курсе несколько грамотных тестов и одно итоговое задание.