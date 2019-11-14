Черный четверг: распродаем курсы по полной!

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Итак, что у нас из вкусненького на распродаже:
Курс про идеальные кадровые документы, к которым не придерешься
Очень популярный курс про кадровый учет.
Научитесь:
- как организовать учет с нуля;
- какие документы должны быть обязательно;
- какие ошибки вырастут в огромные штрафы.
Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».
После окончания курса будете:
- разбираться в трудовом законодательстве;
- влегкую улаживать споры между сотрудниками и работодателем;
- грамотно объяснять права и обязанности работникам и руководителю.
Курс про то, как бухгалтеру справиться с дебиторкой и стать круче в глазах директора
У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс:
«Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».
Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.
Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября.
Дебиторская задолженность — это вечная головная боль. Она ухудшает финансовое состояние компании. И все бы ничего. Но бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...). Бухгалтер тратит время и нервы на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.
Научитесь:
- Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора
- Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору
- Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор
- В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить
- Как успешно судиться без посещения суда
- Как быстро исполнить решение суда
- Как взыскать долг с ликвидированного должника
- Как взыскать долг, если должник банкрот
- Как передать долг коллекторам или продать его
Курс про налоговые проверки
Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова.
Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять.
Научитесь:
- правильно вести себя на допросах и при выемках;
- правильно отвечать на требования налоговиков;
- как защититься от уголовки и субсидиарки.
Курс про то, как разобраться в учете
Курс идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы:
«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете.
Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно.
Нет, всему учету не научим. Да, будете уверенно разбираться в главном.
Курс о том, как бухгалтеру все успевать
Очень приятный и полезный курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.
Вы научитесь:
- Как снизить стресс на работе;
- Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;
- Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;
- Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;
- Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.
Автор — Ирина Морозова знает о ваших проблемах все. Она аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.
Курс про управленческий учет для бухгалтера, директора и ИП
Самый популярный наш курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».
Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.
Дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнес.
Вы научитесь:
- Понимать ценность управленческого учета и отвечать на вопросы собственников;
- Структурировать доходы;
- Делить расходы на прямые и косвенные — не только так, как это нужно налоговикам, а так, чтобы помочь бизнесу развиваться;
- Настраивать аналитику банка и кассы;
- Составлять отчет о движении денежных средств;
- Составлять отчет о прибылях и убытках;
- Составлять управленческий баланс и другие отчеты, адаптированные под вашу компанию.
И еще онлайн-интенсив!
Двухчасовой онлайн-интенсив о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.
5 декабря в четверг в 10-00 по мск.
Разберем, как:
- определить свои правила работы и донести их до сотрудников,
- вместе с задачами передать ответственность за их выполнение.
- организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались,
- собрать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом,
- делать свою работу с легкостью и удовольствием.
Купить интенсив за 1076 вместо 2390 руб.
Что такое Центр обучения «Клерка»
ЦОК — это обучение будущего.
Почему наш Центр, а не другие:
- Мы выбираем только тех авторов, которые могут дать практически полезный материал.
- Мы делаем тексты понятными и простыми, но очень тщательно проверяем всю нормативную базу.
- Мы учим, а не просто бухтим о предмете со ссылками на законы.
- Выпустившись с курса, вы не просто будете знать, в какой закон посмотреть, а сможете составить нужную бумагу, правильно выстроить линию защиты от проверяющих и тратить на работу меньше времени.
- Стоимость наших курсов в 2-3 раза ниже, чем у других. Почему? Потому что мы уже почти 20 лет делаем klerk.ru бесплатным, и научились не наживаться на аудитории.
Чего в нашем Центре нет:
- занудных лекторов;
- непонятных текстов;
- скучных длинных видео. Все в стиле «Клерка»: легко, понятно, проверено экспертами и, где возможно, с юмором;
- заданий, в которых невозможно разобраться. В наших курсе несколько грамотных тестов и одно итоговое задание.