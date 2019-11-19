История о том, как Почта сдавала последний в своей прошлой жизни 6-НДФЛ

Как известно, Почта недавно пережила реорганизацию, превратившись из ФГУП в АО.

Безусловно, процесс рождения на свет новой компании с новым ИНН и уход в небытие старой компании со старым ИНН, сопряжен с рядом проблем и имеет много нюансов.

ККТ

Так, к примеру взять кассовые аппараты, коих у Почты огромное множество по всей стране. Реорганизация прошла, Почта теперь не та Почта, которой была раньше. И ИНН новый, и форма собственности, но клиентам продолжают выбивать чеки с устаревшими данными.

Нормально ли это, волнуются бухгалтеры.

Недавно ФНС в письме № ЕД-4-20/22363@ от 31.10.2019 сообщила, что это нормально. Если бы речь шла про какую-то другую фирму, то расклад был бы иной. А с Почтой — отдельный случай, прописанный в специальном законе.

После реорганизации ФГУП «Почта России» в АО выдача карточки регистрации ККТ с измененными наименованием, ИНН и КПП не требуется, поэтому в чеках от Почты могут быть неактуальные реквизиты.

6-НДФЛ — теория

1 октября 2019 вместо ФГУП Почта кануло в лету. 30 сентября было последним днем существования этой организации. В этот день всем сотрудникам была выплачена зарплата за сентябрь. И в этот же день был перечислен НДФЛ за сентябрь. Учитывая масштабы организации и географию ее деятельности, работа бухгалтерами была проделана немалая.

На следующий день фирма возродилась в новом обличье и началась очередная отчетная кампания. Уже новое акционерное общество приступило к сдаче отчетов.

Встал вопрос о составлении формы 6-НДФЛ. Бухгалтеры задумались над сентябрьской зарплатой. В разделе 2 получался такой расклад:

строка 100 — 30.09.2019

строка 110 — 30.09.2019

строка 120 — 01.10.2019

Согласно разъяснениям ФНС (в частности, письмо от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@), если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершенной в периоде представления, в котором наступает срок перечисления налога.

То есть от строки 120 зависит, в каком отчете отражать операцию.

Следуя этому правилу, отражать сентябрьскую зарплату следовало в отчете за год, а не за 9 месяцев.

6-НДФЛ — практика

Учитывая обстоятельства, бухгалтерия Почты пришла к выводу, что в данном случае в расчете по строке 120 разд. 2 подлежит указанию дата 30.09.2019, то есть дата перечисления НДФЛ в бюджет, так как 01.10.2019 предприятие прекратило деятельность.

Учитывая, что налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода, а также учитывая дату прекращения деятельности предприятия, указание в строке 120 даты перечисления суммы НДФЛ как 30.09.2019 не является нарушением порядка заполнения раздела 2 расчета, рассудили в бухгалтерии.

Кроме того, заявляет бухгалтерия Почты, поскольку при таком заполнении разделе 2 расчета отсутствуют ошибки, влекущие неблагоприятные последствия для бюджета в виде неисчисления или неполного исчисления, неперечисления налога, или нарушения прав физлиц, отсутствуют основания для привлечения организации к ответственности по п. 1 ст. 126.1 НК как представившей документы, содержащие недостоверные сведения.

6-НДФЛ — мнение ФНС

После сдачи отчета от налоговиков пришло уведомление о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием предоставить пояснения или внести соответствующие исправления.

Почта, считая, что данное требование необоснованно, обратилась за разъяснениями в ФНС.

ФНС в письме № БС-4-11/22150@ от 29.10.2019 сообщила:

Учитывая условия приведенной в письме ситуации, выплата заработной платы за сентябрь 2019 года (фактически выплаченной 30.09.2019) подлежит отражению в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2019 год следующим образом: по строке 100 указывается 30.09.2019, по строке 110 — 30.09.2019, по строке 120 — 01.10.2019, по строкам 130 — 140 — соответствующие суммовые показатели.

Вместе с тем согласно пункту 6 статьи 81 НК при обнаружении налоговым агентом в поданном им расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить уточненный расчет.

В этой связи в случае если налоговый агент отразил операцию по выплате зарплаты за сентябрь 2019 года в расчете по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года, что по своей сути не привело к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, то представление уточненного расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года не требуется.

При этом если указанная операция отражена в расчете по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года, то данная операция повторно в расчете по форме 6-НДФЛ за 2019 год не отражается.

В документе также поясняется, как и куда сдавать 6-НДФЛ при реорганизации.

Расчет по форме 6-НДФЛ представляется в территориальный налоговый орган по месту учета правопреемника налогового агента с указанием ИНН и КПП правопреемника налогового агента, а ОКТМО — реорганизованной организации либо обособленного подразделения реорганизованной организации.

По строке «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются соответственно ИНН и КПП, которые были присвоены организации до реорганизации налоговым органом по месту ее нахождения или по месту нахождения обособленных подразделений реорганизованной организации.