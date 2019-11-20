Ого! Медосмотры работников будут проводить дистанционно

В чем телемедицина поможет работодателям.

Опубликован проект, подготовленный Минздравом, который вносит поправки в Трудовой кодекс и другие нормативные акты в части медосмотров (в том числе водителей) дистанционным способом с применением телемедицинских технологий.

Поправки в ТК

Статья 213 ТК сейчас именуется так: Медицинские осмотры некоторых категорий работников.

Новое наименование статьи 213 ТК: Медицинские осмотры некоторых категорий работников и медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника.

Поправки, в частности, вносятся в абзац 3 статьи 213 ТК.

Сейчас он звучит так:

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.

Новая редакция:

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также определения факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ или проводиться медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника с применением информационных технологий в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) в целях выявления состояний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также факта употребления алкоголя. Время прохождения указанных медицинских осмотров или медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья работника включается в рабочее время.

Кроме того, поправки также вносятся в статью 76 ТК, которая регламентирует случаи отстранения от работы. В частности, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Проектом в эту статью вносится новый абзац:

Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, при превышении которой работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе), устанавливается Правительством РФ.

Дистанционный медосмотр

Поправки также вносятся в Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В частности, там пропишут особенности проведения медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья гражданина с применением телемедицинских технологий.

Медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья гражданина осуществляется медицинским работником в целях:

1) выявления состояний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей;

2) принятия решения о необходимости проведения медицинского осмотра или медицинского освидетельствования.

Порядок проведения медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья гражданина, порядок идентификации и аутентификации работника с использованием единой системы идентификации и аутентификации, требования к передаче и защите персональных данных работников определяются Правительством РФ.

Медосмотр водителей

Поправки также вносятся в статью 23 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения».

В частности, норму о медосмотрах водителей дополнят новым абзацем:

В течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства вместо обязательных предрейсового или послерейсового медицинских осмотров допускается проведение обязательных предрейсового или послерейсового медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья лица, работающего в качестве водителя транспортного средства, с применением телемедицинских технологий.

Указанные лица, которым проводятся предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья с применением телемедицинских технологий, обязаны проходить 1 раз в 6 месяцев профилактический медицинский осмотр с проведением химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ, и их метаболитов.