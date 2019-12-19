Как ИП не переплачивать на упрощенке

ИП — упрощенец имеет возможность выбора, что ему платить УСН или НДФЛ, а также как в этой ситуации не переплатить. Часто ИП продает свою недвижимость и встает вопрос — как платить налоги по УСН 6% или НДФЛ с разницы 13%? Как доказать более выгодный вариант?

Все очень просто: чтобы реализация облагалась не единым налогом на упрощенке, а НДФЛ у ИП не должно быть в выписке соответствующего кода ОКВЭД на ведение предпринимательской деятельности.

Но тут по незнанию можно наоборот и попасть на доначисление НДФЛ. Поэтому четко себе усвойте, реализация ИП по виду деятельности, на который у ИП нет ОКВЭДа по умолчанию облагается НДФЛ, на этом при проверке будут настаивать инспекторы.

Нормативное обоснование в подобной ситуации следующее, согласно законупри регистрации ИП обязан указать ОКВЭДы, согласно которым будет вести бизнес на выбранной системе налогообложения.

Когда ИП осуществил деятельность, которая под эти ОКВЭДы не подпадает, то он обязан заплатить НДФЛ как физик. Именно к таким выводам не раз приходили чиновники (письма Минфина России № 03-11-11/21 от 01.02.2012г., № 03-11-11/131 от 19.05.2011г., № 03-11-11/318 от 19.12.2011г. и другие). Судьи тоже на их стороне (постановление ФАС Поволжского округа № А55-20037/2010 от 01.07.2011 г.).

Теперь в отношении нюансов с продажей недвижимости предпринимателем (в т.ч. бывшим). Начиная с 2019 г., ИП могут не платить НДФЛ, даже с имущества, которое ране использовали в бизнесе, а на момент продажи уже не используют.

Сейчас введена льгота, по п. 17.1 ст. 217 НК РФ, благодаря которой налог не платится при продаже: жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или долей в них, а также транспортных средств. НДФЛ не начисляется при реализации автомобилей, бывших в собственности не менее 3-х лет, владение жилой недвижимость должно составлять не менее 3-х или 5-и лет в зависимости от того, когда приобретено имущество и как получено на него право собственности.