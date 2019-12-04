Как бухгалтеру отвечать на личные вопросы на собеседовании

Готовясь к собеседованию, многие соискатели заранее продумывают ответы на возможные вопросы — о профессиональных достижениях, о причинах ухода с предыдущего места работы, о карьерных целях. А вот личные вопросы нередко застают врасплох. Что хочет узнать рекрутёр, спрашивая, например, о причинах развода или наличии хронических заболеваний у ребёнка? Как отвечать на подобные вопросы и нужно ли это делать?

Почему рекрутёры спрашивают об этом?

В подавляющем большинстве случаев за вопросами о частной жизни стоит не праздное любопытство рекрутёра, а вполне конкретная цель — составить более или менее точный психологический портрет кандидата. Опытные менеджеры по подбору персонала знают, что зачастую информация, которая, на первый взгляд, не связана с профессиональными качествами соискателя, говорит о нём больше, чем он сам рассказывает о себе. Именно поэтому многие эйчары идут на некоторое нарушение этических норм и интересуются частной жизнью кандидата.

Для успешного трудоустройства психологи советуют по возможности не пренебрегать ответами на личные вопросы. «Какое вам до этого дело?», «Зачем вам это знать?» — такие встречные вопросы в адрес менеджера по персоналу едва ли пойдут на пользу вашей карьере. Постарайтесь найти возможность ответить, а если вопрос кажется вам слишком личным, вежливо и деликатно поверните беседу в другое русло.

Квартирный вопрос

«Вы живёте с родителями или отдельно?» — казалось бы, какое отношение это имеет к будущей работе в должности менеджера по продажам? Между тем развёрнутый ответ на этот вопрос может рассказать о таких личностных характеристиках соискателя, как зрелость, самостоятельность, ответственность по отношению к семье, а также об уровне его дохода. Если кандидат рассказывает о высоких заработках на прежнем месте работы, но при этом живёт в однокомнатной квартире вместе с родителями или другими родственниками, рекрутёр может засомневаться в его искренности, а значит, и в уровне профессионализма.

«У вас своя квартира или снимаете?» — ещё один весьма ходовой вопрос на собеседовании. На первый взгляд, какое дело рекрутёру до недвижимости соискателя? Скорее всего, таким образом менеджер по персоналу пытается разобраться в структуре ваших расходов. Одно дело, если у кандидата есть собственное жильё, другое — если он вынужден ежемесячно откладывать немаленькую сумму на съёмную квартиру, и третье — если он платит ипотечный кредит. Кроме того, ответ на этот вопрос поможет дополнить ваш психологический портрет ценной информацией — готовы ли вы нести серьёзную ответственность перед кредитной организацией.

О своём, о женском...

Множеству молодых женщин приходилось слышать на интервью вопросы вроде: «Когда вы планируете завести ребёнка?». Безусловно, это очень личный вопрос, и нередко соискательницы теряются при ответе на него. Ведь рождение малыша не всегда можно точно спланировать: это вопрос не только желания, но и состояния здоровья.

Желание рекрутёра знать о ваших планах понятно: далеко не все работодатели готовы вкладывать ресурсы в адаптацию сотрудника, который в скором времени планирует уйти в декретный отпуск. Как ответить на этот вопрос — прямо или уклончиво, решать вам. «В ближайшее время мы не планируем обзаводиться детьми», — такой ответ ни к чему вас не обязывает и при этом несколько развеивает опасения работодателя.

По закону вам не могут отказать в приёме на работу, если вы хотите стать мамой или уже беременны. Однако весьма вероятно, что истинная причина отказа в этом случае не будет озвучена.

«Как часто болеет ваш ребёнок?» — ещё один личный вопрос, который часто задают женщинам на собеседовании. При этом рекрутёру неважно, какой температурой сопровождается у малыша простуда — его больше беспокоит частота и длительность ваших больничных. Лучше ответить откровенно, ведь это имеет большое значение и для вас: менеджер по персоналу просит вас расставить приоритеты. Если карьера для вас в настоящий момент не менее важна, чем воспитание отпрыска, смело отвечайте, что за ним есть кому присмотреть. «Ребёнок болеет не реже, чем другие дети, но с ним готова побыть бабушка (няня, муж и т. д.)», — такой ответ вполне удовлетворит работодателя.

О сокровенном

«Вы женаты (замужем)?», «Встречаетесь ли вы с кем-нибудь?», «Вы планируете создать семью?» — об этом спрашивают реже, ведь информация о семейном положении в большинстве случаев указана в резюме. Психологи считают, что человек, состоящий в браке, более уравновешен и менее склонен к неожиданным поступкам. И хотя с этим можно поспорить, некоторые работодатели всё же предпочитают при прочих равных брать в штат женатых мужчин как более надёжных. Отвечать на этот вопрос, конечно, лучше честно, тем более что такую информацию легко проверить.

«Почему вы не замужем?», «Из-за чего вы развелись?», «Почему у вас до сих пор нет детей?» — такие вопросы, несмотря на их очевидную бестактность, тоже иногда звучат в ходе интервью. Почему же рекрутёры спрашивают о столь личных вещах? Варианта два — либо менеджер по персоналу весьма специфическим способом пытается составить ваш психологический портрет, либо он проверяет вас на стрессоустойчивость.

Отвечать или нет на такие вопросы, решать вам, ведь именно вы и никто другой определяете границы вашего личного пространства. Главное — не вести себя агрессивно и тем самым продемонстрировать, что вы уравновешенный человек.

«Я ещё и на машинке вышивать умею...»

«Чем вы увлекаетесь?», «Есть ли у вас хобби?» — задавая такие вопросы, рекрутёр пытается понять, каков ваш темперамент и характер, подходите ли вы на должность по личным качествам. Если, к примеру, кандидат претендует на позицию PR-менеджера в молодой и активно развивающейся компании, но при этом рассказывает, что все выходные проводит в кресле за вязанием, у менеджера по персоналу возникнут обоснованные сомнения в его коммуникабельности.

«Какую книгу вы прочли последней?» — это вопрос на общее развитие кандидата. Что он читает — только профессиональную литературу или находит время на перечитывание классики? И хотя с объективностью такой методики можно поспорить, она всё же применяется. Не нужно сочинять список литературы, который, как вам кажется, сделает вас умнее в глазах менеджера по персоналу. Лучше назовите две книги, которые вы действительно недавно читали: одну по профессии и одну художественную. Тем самым вы покажете, что развиваетесь не только как специалист, но и как личность.

Личные вопросы — не редкость на собеседованиях, и от того, как вы ответите на них, в некоторой степени зависит решение о приёме вас в новый коллектив. Поэтому, беседуя с рекрутёром, будьте вежливы, дипломатичны и искренни. Если же вы не захотите отвечать на какой-то особенно личный вопрос — спокойно и доброжелательно скажите, что обсуждать это вы сейчас не готовы.