«Ночной бухгалтер». Автомат по блокировкам счетов будет стрелять точнее

Кратко, по-пятничному и даже позитивно.
Хорошая новость № 1. Отмоют не всех, а только кого надо
Есть надежда, что необоснованных блокировок по 115-ФЗ станет меньше.
Банки внедряют новую технологию для борьбы с отмыванием средств.
Новые системы, объединяющие антифрод- и AML-мониторинг, позволят снизить количество ложных срабатываний системы. Учим новые слова...
А еще надеемся на лучшее.
Хорошая новость № 2. Можно стать круче в профессии
Теперь на «Клерке» можно получать сертификаты и учиться на аттестаты ИПБ России.
Члены ИПБ смогут повышать через Центр обучения «Клерка» свой профессиональный уровень. Мы будем выдавать слушателям наших онлайн-курсов сертификаты на 40, 20 или 10 часов.
Тем, кто хочет стать членом ИПБ и получить их аттестат, мы предложим курсы по подготовке к экзамену на аттестацию.
Подробности о дате выхода курсов, совместных с ИПБ, расскажем после новогодних праздников.
А пока оставляйте свои контакты вот тут. Тем, кто подаст предварительную заявку до конца декабря, даем скидку 30 процентов на будущие курсы.
Смешная новость № 1. Статистика, царица неточных наук
История о том, как Росстат подгонял зарплату под конференцию Путина.
Рост показателя доходов населения удалось увеличить в 4 раза.
Долго ли умеючи..
Смешная новость № 2. Пятничная
ИА: ЧТО???? Да в ... ваши .... разрывы!!! ... ... ... ... ...!!! Я ... ваш ... ...! ... ... ... ...!!!!!
Начальник ИФНС, служивший в свое время на флоте, почему-то вспомнил боцмана. Но Ираида была круче, с уважением подумал он».
Ваша конечно же пятничная редакция