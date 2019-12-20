«Ночной бухгалтер». Автомат по блокировкам счетов будет стрелять точнее

Кратко, по-пятничному и даже позитивно.

Хорошая новость № 1. Отмоют не всех, а только кого надо

Есть надежда, что необоснованных блокировок по 115-ФЗ станет меньше.

Банки внедряют новую технологию для борьбы с отмыванием средств.

Новые системы, объединяющие антифрод- и AML-мониторинг, позволят снизить количество ложных срабатываний системы. Учим новые слова...

А еще надеемся на лучшее.

Хорошая новость № 2. Можно стать круче в профессии

Теперь на «Клерке» можно получать сертификаты и учиться на аттестаты ИПБ России.

Члены ИПБ смогут повышать через Центр обучения «Клерка» свой профессиональный уровень. Мы будем выдавать слушателям наших онлайн-курсов сертификаты на 40, 20 или 10 часов.

Тем, кто хочет стать членом ИПБ и получить их аттестат, мы предложим курсы по подготовке к экзамену на аттестацию.

Подробности о дате выхода курсов, совместных с ИПБ, расскажем после новогодних праздников.

А пока оставляйте свои контакты вот тут. Тем, кто подаст предварительную заявку до конца декабря, даем скидку 30 процентов на будущие курсы.

Смешная новость № 1. Статистика, царица неточных наук

История о том, как Росстат подгонял зарплату под конференцию Путина.

Рост показателя доходов населения удалось увеличить в 4 раза.

Долго ли умеючи..

Смешная новость № 2. Пятничная

Умора, честно. Вот цитата на затравку:

«ФНС: а вот у вас разрывы..., — заикнулся было начальник.

ИА: ЧТО???? Да в ... ваши .... разрывы!!! ... ... ... ... ...!!! Я ... ваш ... ...! ... ... ... ...!!!!!

Начальник ИФНС, служивший в свое время на флоте, почему-то вспомнил боцмана. Но Ираида была круче, с уважением подумал он».

Ваша конечно же пятничная редакция