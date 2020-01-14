Ликбез по 115-ФЗ: подсказки от Центробанка

Не так страшен черт, как его малюют. Большинство предпринимателей про 115-ФЗ знают лишь на уровне «банки блокируют счета по любому поводу и это приносит проблемы». На самом деле многие проблемы предприниматели создают себе сами от того, что не знают, как это все работает.

Недавно Центробанк выпустил методичку и провел вебинар о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам, где разложил все по полочкам.

Предлагаю вашему вниманию выжимку из этого вебинара.

Настоящая блокировка вас скорее всего не коснется

Это только про террористов и экстремистов. Вот тогда счет именно блокируют намертво. Все остальное, про что в обиходе говорят «заблокировали счет» — это либо отказ в проведении одной конкретной операции, либо приостановление операций в целом, либо ограничение в дистанционно-банковском обслуживании, то есть когда вы ничего не можете сделать удаленно, но можете ножками прийти в банк и сделать все, что нужно.

Если банк запросил пояснения или документы — это нормально

Он имеет на это право. Он может запросить информацию по сделке, о происхождении денег, о контрагентах, может пригласить для беседы, может выехать по месту ведения бизнеса. И это обычная штатная ситуация, а не катастрофа. Вас еще ни в чем не обвиняют. Банк обязан уточнять информацию, если ему что-то кажется сомнительным или непонятен экономический смысл операции. Многие предприниматели теряют время на панику, возмущения и бодания вместо того, чтобы просто собрать нужную информацию, предоставить в банк и решить проблему. Скорее всего уже на этом этапе все придет в норму. Не успеваете подготовить документы, не увидели вовремя запрос в клиент-банке — обратитесь в банк, объясните по-человечески, попросите отсрочку — там увидят, что вы реальны, что идете навстречу и услышат. Ну и чем больше порядка в ваших документах, тем вам же выгоднее — быстрее подготовите ответ. Естественно, банк не будет ждать месяц, пока вы разберетесь у себя в бумажках.

Не нужно идти выше, пока не попытались решить проблему в банке

После получения документов банк может запросить и другие, либо совсем отказать в проведении операции или открытии счета. Это он должен сделать в течение 10 дней, а именно выдать мотивированный ответ о возможности или невозможности отмены решения об отказе. И вот после отказа у вас появляется право обратиться в межведомственную комиссию для реабилитации. Но только имея на руках мотивированный отказ банка, без него комиссия рассматривать ничего не будет, то есть сначала надо пройти стадию урегулирования с банком. Комплект документов при обращении в комиссию должен соответствовать требованиям из Указаний № 4760-У. Комиссия в свою очередь запросит позицию банка, позицию Росфинмониторинга и в течение 20 дней вынесет свое решение, отправит его вам и в банк. По статистике 52 из 100 рассматриваемых обращений решаются в пользу предпринимателей.

Выясняйте причины отказа

Если банк ничего не присылал, но и не проводит операцию, не сидите ровно, а сами выходите на связь и письменно запрашивайте у банка причины. А получив ответ готовьте ответное обращение с документами об отсутствии оснований для отказа.

Берегите репутацию, не копите проблемы

Самая большая ошибка предпринимателей, которые сталкиваются с проблемами по 115-ФЗ — они не соблюдают финансовую гигиену. Бывает, что в одном банке отказались провести операцию, тут же пошли в другой, там провели и забыли. Или просто «забили» на эту операцию и продолжают проводить другие в том же банке.

Так делать нельзя!. Даже если провели операцию в другом банке или вообще решили не проводить, вопрос надо закрыть, то есть запросить причины отказа, дать пояснения, снять с себя это пятно. Если скакать из банка в банк, накапливать отказы и ничего с ними не делать, это повышает ваш уровень риска в банке. Этот хвост будет тянуться за вами, а вы потом вы будете ругать банки, 115-ФЗ и весь мир за то, что к вам придираются на ровном месте. Надо понимать, как это работает — и все будет нормально.

Дайте на себя посмотреть

Часто банк ограничивает ДБО, чтобы привести вас ножками в банк, посмотреть и пообщаться. Им нужно видеть, что вы и ваша деятельность реальна. Это не катастрофа, надо лишь прийти лично и снять подозрения.

Вносите вовремя все изменения

Это нужно, чтобы у банка не возникало нестыковок. Чем быстрее будете сообщать об изменениях, тем лучше. Сменили юр.адрес, а банк не знает; начали новый вид деятельности, а ОКВЭДа соответствующего нет и т.д. — и все, уже не норма, есть вопросы, а предприниматели потом жалуются.

Иногда причина не в вас, а в контрагентах

И не обязательно это только мошенники и махинаторы. Вы можете думать, что работаете с серьезной компанией, а у банка может индикаторы красные по этому контрагенту, может у него отказов в проведении операций было много (так же не соблюдал финансовую гигиену и получил высокий уровень риска), вот банк и подстраховывается, задает вопросы.

Боком может выйти брошенное юрлицо

Это тоже влияет на уровень риска, накладывает тень на вашу нынешнюю предпринимательскую деятельность, на группу компаний и даже на контрагентов и родственников.