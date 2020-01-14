Ликбез по 115-ФЗ: подсказки от Центробанка

Не так страшен черт, как его малюют. Большинство предпринимателей про 115-ФЗ знают лишь на уровне «банки блокируют счета по любому поводу и это приносит проблемы». На самом деле многие проблемы предприниматели создают себе сами от того, что не знают, как это все работает.
Недавно Центробанк выпустил методичку и провел вебинар о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам, где разложил все по полочкам.
Предлагаю вашему вниманию выжимку из этого вебинара.
Настоящая блокировка вас скорее всего не коснетсяЭто только про террористов и экстремистов. Вот тогда счет именно блокируют намертво. Все остальное, про что в обиходе говорят «заблокировали счет» — это либо отказ в проведении одной конкретной операции, либо приостановление операций в целом, либо ограничение в дистанционно-банковском обслуживании, то есть когда вы ничего не можете сделать удаленно, но можете ножками прийти в банк и сделать все, что нужно.
Если банк запросил пояснения или документы — это нормальноОн имеет на это право. Он может запросить информацию по сделке, о происхождении денег, о контрагентах, может пригласить для беседы, может выехать по месту ведения бизнеса. И это обычная штатная ситуация, а не катастрофа. Вас еще ни в чем не обвиняют. Банк обязан уточнять информацию, если ему что-то кажется сомнительным или непонятен экономический смысл операции. Многие предприниматели теряют время на панику, возмущения и бодания вместо того, чтобы просто собрать нужную информацию, предоставить в банк и решить проблему. Скорее всего уже на этом этапе все придет в норму. Не успеваете подготовить документы, не увидели вовремя запрос в клиент-банке — обратитесь в банк, объясните по-человечески, попросите отсрочку — там увидят, что вы реальны, что идете навстречу и услышат. Ну и чем больше порядка в ваших документах, тем вам же выгоднее — быстрее подготовите ответ. Естественно, банк не будет ждать месяц, пока вы разберетесь у себя в бумажках.
Не нужно идти выше, пока не попытались решить проблему в банкеПосле получения документов банк может запросить и другие, либо совсем отказать в проведении операции или открытии счета. Это он должен сделать в течение 10 дней, а именно выдать мотивированный ответ о возможности или невозможности отмены решения об отказе. И вот после отказа у вас появляется право обратиться в межведомственную комиссию для реабилитации. Но только имея на руках мотивированный отказ банка, без него комиссия рассматривать ничего не будет, то есть сначала надо пройти стадию урегулирования с банком. Комплект документов при обращении в комиссию должен соответствовать требованиям из Указаний № 4760-У. Комиссия в свою очередь запросит позицию банка, позицию Росфинмониторинга и в течение 20 дней вынесет свое решение, отправит его вам и в банк. По статистике 52 из 100 рассматриваемых обращений решаются в пользу предпринимателей.
Выясняйте причины отказаЕсли банк ничего не присылал, но и не проводит операцию, не сидите ровно, а сами выходите на связь и письменно запрашивайте у банка причины. А получив ответ готовьте ответное обращение с документами об отсутствии оснований для отказа.
Берегите репутацию, не копите проблемыСамая большая ошибка предпринимателей, которые сталкиваются с проблемами по 115-ФЗ — они не соблюдают финансовую гигиену. Бывает, что в одном банке отказались провести операцию, тут же пошли в другой, там провели и забыли. Или просто «забили» на эту операцию и продолжают проводить другие в том же банке.
Так делать нельзя!. Даже если провели операцию в другом банке или вообще решили не проводить, вопрос надо закрыть, то есть запросить причины отказа, дать пояснения, снять с себя это пятно. Если скакать из банка в банк, накапливать отказы и ничего с ними не делать, это повышает ваш уровень риска в банке. Этот хвост будет тянуться за вами, а вы потом вы будете ругать банки, 115-ФЗ и весь мир за то, что к вам придираются на ровном месте. Надо понимать, как это работает — и все будет нормально.