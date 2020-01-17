«Ночной бухгалтер». Скоро начнутся новые визиты налоговиков из-за введенного лимита на недоимку

Здравствуйте, я не ваша тетя.

С 1 апреля 2020 года при наличии большой недоимки налоговая пришлет к вам своего человека.

Придет он с осмотром и будет просить кипу бумаг на имущество компании. Со всеми вытекающими проблемами.

Можно его, конечно, не пускать, но лучше долги просто не доводить до критической отметки.

Я ваш премьер-министр

Ну, надоело, знаем, но не написать про Мишустина еще и сегодня – дурной тон. Столько материалов:

Его жена заработала 800 миллионов, хотя на ней не числится какой-либо бизнес.

Сам он, как мы понимаем, не умеет заполнять отчетность о доходах. В его декле просто нет отметок о дорогущей недвижимости.

Другие СМИ по-прежнему пишут, какой он крутой айтишник и кругом молодец. А клерковцы говорят начистоту.

Преемника на пост главы ФНС к середине пятнице так никто и не назначил. Интрига пухнет как прошлогодний НДС.

И чуть было не забыли про стих. Мишустину от Шнура

Не премьером единым

Другие темы тоже есть.

Закончилась история главбуха, с которой требовали деньги, полученные по чековой книжке. Всего-то 1,5 года нервы трепали…

ГИТ уже готовится к проверкам по новому регламенту. Про плановые, внеплановые проверки-2020.

Вы говорите, что бред, но налоговики на это смотрят: безопасная доля вычетов НДС. Новая.

Ваша не в стихах, но в прозе редакция