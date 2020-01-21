Увольнение сотрудников по новым правилам. Образцы документов в программе «БухСофт»

С 2020 года меняются правила увольнения сотрудников. На примере программы «БухСофт» мы рассмотрели — какие изменения в работе вступают в силу с января. И на что нужно обратить внимание при оформлении увольнения сотрудника.

Документы для выдачи сотрудникам при увольнении делятся на обязательные и по запросу сотрудников (табл. 1)

Обязательные документы По запросу сотрудника Бумажная трудовая или форма СТД-Р Справка 2-НДФЛ Документы о стаже: Справка о среднем заработке Выписка из раздела 3 РСВ Выписка из СЗВ-СТАЖ Выписка из СЗВ-М Справка о заработке за 2 года Документы, связанные с работой — о приеме, увольнении, премировании

Обязательные документы. Что меняется

Бумажная трудовая или форма СТД-Р

Если сотрудник уже определился, что хочет вести трудовую деятельность в электронной трудовой и вы уже выдали ему бумажную трудовую, при увольнении выдайте ему справку СТД-Р. Если сотрудник еще не определился — выдайте на руки трудовую книжку и в дополнение к ней форму СТД-Р. Главное — не ошибитесь в формулировке при увольнении. Например, в программе «БухСофт» автоматически показывается правильная формулировка для трудовой.

Выдача справки о сумме заработка за два календарных года, предшествующих увольнению

Сроки выдачи справки о сумме заработка такие же как сроки выдачи трудовой книжки, справка выдается в день увольнения. При невозможности выдать справку в день увольнения работодатель обязан, как и в случае с трудовой книжкой, направить по почте уведомление о необходимости явиться за справкой или дать согласие на отправку справки почтой.

Документы о стаже работника

Подготовьте сотруднику выписки из форм СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и из Раздела 3 РСВ.

Для формы СЗВ-М отчетный период будет совпадать с месяцем увольнения, для Раздела 3 РСВ это будет квартал, в котором уволен сотрудник, а для формы СЗВ-СТАЖ отчетным периодом будет текущий год. В учетной программе БухСофт, после оформления увольнения, автоматически формируется комплект справок.

рис. 2 Комплект документов, которые важно не забыть оформить при увольнении работника

Выдача документов по запросу сотрудников

По письменному заявлению работника работодатель должен выдать запрашиваемые документы в течение трех рабочих дней. Это могут быть копии приказов о приеме, переводах, увольнении, справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование. Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставлены работнику безвозмездно.

Выдача справки в службу занятости

Справка в службу занятости для получения пособия по безработице выдается не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления от работника. Унифицированной формы нет, но есть рекомендованная форма справки о среднем заработке. Вы можете подготовить форму справки самостоятельно или скачать образец в программе БухСофт.

Если справку не выдать вовремя или оформить некорректно, то при обращении работника в суд с большой долей вероятности придется возмещать бывшему работнику недополученное пособие, а также суммы судебных издержек и морального вреда.

Также в день увольнения выдается Справка о доходах и суммах налога физического лица (обновленная форма 2-НДФЛ для выдачи на руки). Эту справку выдают по письменному заявлению работника. Программа БухСофт автоматически сформирует 2-НДФЛ при увольнении сотрудника.