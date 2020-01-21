«Ночной бухгалтер». Будет меньше проблем из-за 115-ФЗ

Банкам запретят таксу за снятие денег с заблокированного счета.

Наконец-то!

Законопроект, запрещающий банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денег, внесут в Госдуму в ближайшее время.

У проекта все шансы: его поддерживают Росфинмониторинг и ФАС.

В разных банках заградительная комиссия от 15 до 25 %. Представьте, сколько приходилось платить компании, у которой несколько миллионов на счету, просто за то, чтобы распрощаться с банком?

Да и вообще, те комиссии по своей сути — бред. До того, как ты заплатил отступное, — средства на счете якобы связаны с финансированием терроризма. А как заплатил комиссию — все, отмыл.

Вот оно — настоящее отмывание...

И еще: банкам хотят запретить взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ.

Про мифы

Миф № 1. В России принято мало работать.

Ага-ага. Россия лидирует по труду в нерабочее время.

Миф № 2. ФНС — передовик цифровизации.

Главред «Клерка» развеяла на «Дожде» мифы о Мишустине.

Миф № 3. Бухгалтерия — исключительно женское дело.

Интересная ретроспектива: женщинам пришлось бороться с мужчинами за право быть бухгалтером.

На грани фола

Обзор эксперта о том, как не надо минимизировать налоги.

Надо быть особенно осторожными, ведь сейчас по статье 54.1 доначисляют не только НДС, но и налог на прибыль.

Ваша всегда на грани фола редакция