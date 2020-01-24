«Ночной бухгалтер». Вас оставят без налички

Всем придется приниматься карты к оплате?

Эквайринг всемогущий

Госдума уже в весеннюю сессию может принять законопроект, снижающий для торговых точек величину годового оборота для обязательного приема карт.

Снизят порог с 40 до 5 млн в год.

Новая отчетность

Уже разобрались, как будете сдавать сведения о трудовой деятельности работников для электронных трудовых книжек?

Мы уже вовсю формируем первую группу на онлайн-обучение защите при проверках с последующей выдачей сертификата ИПБ. Присоединяйтесь.

Про почти библейский размах другой отчетности: 1702 адреса электронных почт и ежеквартальный отчет в придачу!

Пятничное

Молодежь говорит про такое «пушка»:

«Здесь нет же налогов, ядреная сила, с собою возьму все». Мишустин еще и поэт.

Сначала было подумали, что видео — монтаж, но там правда Мишустин.

История про полет на Марс, строителей, татаров и тесную дружбу между чиновниками.

Ваша пока без аренды тротуара редакция