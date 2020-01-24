«Ночной бухгалтер». Вас оставят без налички

Всем придется приниматься карты к оплате?
Эквайринг всемогущий
Госдума уже в весеннюю сессию может принять законопроект, снижающий для торговых точек величину годового оборота для обязательного приема карт.
Снизят порог с 40 до 5 млн в год.
Новая отчетность
Уже разобрались, как будете сдавать сведения о трудовой деятельности работников для электронных трудовых книжек?
Про почти библейский размах другой отчетности: 1702 адреса электронных почт и ежеквартальный отчет в придачу!
Пятничное
Молодежь говорит про такое «пушка»:
«Здесь нет же налогов, ядреная сила, с собою возьму все». Мишустин еще и поэт.
Сначала было подумали, что видео — монтаж, но там правда Мишустин.
История про полет на Марс, строителей, татаров и тесную дружбу между чиновниками.
Ваша пока без аренды тротуара редакция