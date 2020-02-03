«Ночной бухгалтер». И по уклонению от уплаты налогов бывают хорошие новости

Бизнесу будет меньше угрожать уголовное преследование.

Предложил президент, если что

Вы знаете, что если не платить налоги в крупном и особо крупном размере, можно получить уголовное дело. Какая сумма считается крупной и особо крупной неуплатой налогов, прописано в УК.

Путин все в Думу законопроект, который меняет эти суммы. Посмотрите, насколько серьезнее надо будет науклоняться, чтобы попасть на уголовку.

А еще составы преступлений станут проще, а число их уменьшится.

А у вас кто?

Тыжбухгалтер или тыжкадровик: кто сдает новый отчет СЗВ-ТД?

HR и бухгалтерия уже делят, кому отдать новые неприятные обязанности из-за электронных трудовых книжек.

Когда мы едины, мы непобедимы

Единый налоговый платеж введут для ИП и юрлиц.

Для «физиков» такой платеж ввели в 2018 году. Недельный обзор Как всегда по понедельникам — ваш любимый обзор главного за неделю. Прочитать можно за 3 минуты: «Штрафы для бухгалтеров взлетят. Налоговики не справляются с разрывами НДС».

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