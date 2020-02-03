«Ночной бухгалтер». И по уклонению от уплаты налогов бывают хорошие новости

Бизнесу будет меньше угрожать уголовное преследование.
Предложил президент, если что
Вы знаете, что если не платить налоги в крупном и особо крупном размере, можно получить уголовное дело. Какая сумма считается крупной и особо крупной неуплатой налогов, прописано в УК.
Путин все в Думу законопроект, который меняет эти суммы. Посмотрите, насколько серьезнее надо будет науклоняться, чтобы попасть на уголовку.
А еще составы преступлений станут проще, а число их уменьшится.
А у вас кто?
Тыжбухгалтер или тыжкадровик: кто сдает новый отчет СЗВ-ТД?
HR и бухгалтерия уже делят, кому отдать новые неприятные обязанности из-за электронных трудовых книжек.
Когда мы едины, мы непобедимы
Единый налоговый платеж введут для ИП и юрлиц.
Недельный обзор
Как всегда по понедельникам — ваш любимый обзор главного за неделю.
Прочитать можно за 3 минуты:
«Штрафы для бухгалтеров взлетят. Налоговики не справляются с разрывами НДС».
Ваша уважающая чужое время редакция