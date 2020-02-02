Штрафы для бухгалтеров взлетят. Налоговики не справляются с разрывами НДС. Неделя на «Клерке»

Штрафы для бухгалтеров и директоров повысят в десятки раз. Налоговики сами плохо понимают в своей АСК по контролю за НДС. Налогу с пенсий — быть. Недельный обзор «Клерка».
Темы недели
1. КоАП сильно изменят, и пока это совсем невесело.
Гигантские штрафы за отчетность. Правила для компаний, бухгалтеров и ИП полностью перепишут.
2. На прошлой неделе в ФНС началось обучение сотрудников контрольно-аналитического отдела:
ТОП-5 новостей
1. Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами.
2. НДФЛ с пенсии все-таки введут.
3. Бухгалтеров заменили роботом и сэкономили миллионы.
4. Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, а бухгалтеров избавят от СЗВ-М.
5. Последние новости про налог на огород.
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1. За отсутствие места в детском саду родителям будут платить.
2. Для чиновников разработают Кодекс этики, чтобы они отвечали за свои «крылатые фразы».
3. Как и где частные медики будут бесплатно лечить пенсионеров.
«Ночной бухгалтер»
За 27 января: Личные счета ИП начнут активно блокировать;
За 28 января: Кому прибавят 30 тысяч к пенсии. Спойлер: опять москвичам;
За 29 января: Ваши сообщения, счета, звонки, письма: кто еще подберется к этому поближе;
За 30 января: Налог на огород: его приняли в Госдуме, но можно не бояться.
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Какие документы могут запросить у вас налоговики по ст. 93.1 НК вне рамок проверок
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Как сократить зарплатные налоги: 10 способов
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Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам
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О чем нам не успел рассказать Мишустин. Ему помешало новое назначение. Видео
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Малый бизнес заставят сменить телефоны
На пообсуждать
1. Не слушайте диванных экспертов. Физлицо обязано платить налоги!
2. Мужчинам недодали стаж для пенсии и хотят от них алименты на 5 лет дольше.