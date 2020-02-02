Штрафы для бухгалтеров взлетят. Налоговики не справляются с разрывами НДС. Неделя на «Клерке»

Штрафы для бухгалтеров и директоров повысят в десятки раз. Налоговики сами плохо понимают в своей АСК по контролю за НДС. Налогу с пенсий — быть. Недельный обзор «Клерка».

Темы недели

1. КоАП сильно изменят, и пока это совсем невесело.

2. На прошлой неделе в ФНС началось обучение сотрудников контрольно-аналитического отдела:

ТОП-5 новостей

1. Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами.

2. НДФЛ с пенсии все-таки введут.

3. Бухгалтеров заменили роботом и сэкономили миллионы.

4. Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, а бухгалтеров избавят от СЗВ-М.

5. Последние новости про налог на огород.

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1. За отсутствие места в детском саду родителям будут платить.

2. Для чиновников разработают Кодекс этики, чтобы они отвечали за свои «крылатые фразы».

3. Как и где частные медики будут бесплатно лечить пенсионеров.

«Ночной бухгалтер»

За 27 января: Личные счета ИП начнут активно блокировать;

За 28 января: Кому прибавят 30 тысяч к пенсии. Спойлер: опять москвичам;

За 29 января: Ваши сообщения, счета, звонки, письма: кто еще подберется к этому поближе;

За 30 января: Налог на огород: его приняли в Госдуме, но можно не бояться.

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На пообсуждать

1. Не слушайте диванных экспертов. Физлицо обязано платить налоги!

2. Мужчинам недодали стаж для пенсии и хотят от них алименты на 5 лет дольше.