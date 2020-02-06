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Шесть примеров заполнения СЗВ-ТД от Пенсионного фонда

Пенсионный фонд на своем сайте разместил шесть примеров заполнения форм СЗВ-ТД. Напомним, что форму надо будет сдать не позднее 17 февраля (потому что 15 февраля выходной) работодателям, у которых в январе произошли кадровые перемещения (приемы на работу, переводы, увольнения), а также некоторые другие события (например, переименование организации). Кроме того, СЗВ-ТД надо сдать и в том случае, если кто-то из работников написал заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Подробнее о форме можено узнать в статье "Новую форму СЗВ-ТД применяйте с 4 февраля".

Пример 1. Работник  20 января 2020 года  переводится на другую должность. Учитывая, что  форма СЗВ-ТД  подается за указанное зарегистрированное лицо в первый раз, одновременно в форме указываются сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.

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Открыть оригинал изображения (1221x831, 395.32 Кб)Пример 2.  Работником подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 15.07.2020, а также с 23.07.2020 работник переводится на другую работу.

Открыть оригинал изображения (1209x857, 392.83 Кб)Пример 3. Заполнение формы СЗВ-ТД в случае, если заявление о  продолжении ведения трудовой книжки было подано ошибочно, и необходимо отменить данное кадровое мероприятие.

Открыть оригинал изображения (1210x863, 387.99 Кб)Пример 4.  Заполнение формы СЗИ-ТД для кадрового мероприятия «Прием на работу».

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Открыть оригинал изображения (1211x869, 407.63 Кб)Пример 5.  Заполнение формы СЗВ-ТД в случае  переименования организации.

Открыть оригинал изображения (1238x865, 419.29 Кб)Пример 6.  Заполнение формы СЗВ-ТД в случае увольнения зарегистрированного лица по собственному желанию.

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