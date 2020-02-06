Шесть примеров заполнения СЗВ-ТД от Пенсионного фонда

Пенсионный фонд на своем сайте разместил шесть примеров заполнения форм СЗВ-ТД. Напомним, что форму надо будет сдать не позднее 17 февраля (потому что 15 февраля выходной) работодателям, у которых в январе произошли кадровые перемещения (приемы на работу, переводы, увольнения), а также некоторые другие события (например, переименование организации). Кроме того, СЗВ-ТД надо сдать и в том случае, если кто-то из работников написал заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Подробнее о форме можено узнать в статье "Новую форму СЗВ-ТД применяйте с 4 февраля".

Работник 20 января 2020 года переводится на другую должность. Учитывая, что форма СЗВ-ТД подается за указанное зарегистрированное лицо в первый раз, одновременно в форме указываются сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.