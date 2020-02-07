«Ночной бухгалтер». Вальпургиева ночь обналички. Росфинмониторинг сказал банкам «фас»

Вторые сутки в России идут массовые облавы на подозрительные, по мнению финмона, компании. Облавы виртуальные: счета блокируют, системы переводов висят, бизнес в шоке.

Всех сжечь!

Последний год бизнес поуспокоился: волна повальных блокировок спала. Но оказалось — показалось. Все будет только хуже.

На Телеграм-канале Баблишко 2.0 рассказали, что со вчерашнего дня происходит в праведной борьбе с обналичкой:

«Росфинмониторинг провел большую работу, собрал огромную базу „сомнительных клиентов“ (разговор про юриков) и разослал их в банки. „В проверку“. Сейчас банки отрабатывают эти списки».

А что дальше? «Это только первые ласточки. В черновом варианте уже готовы новые признаки, по которым банки будут выявлять „неблагонадежных клиентов“».

Из-за всей этой кутерьмы пострадали обычные «физики»: клиенты разных банков отмечают большие задержки денежных переводов. Даже небольшие суммы в 2-3 тыс. рублей от отправителя до получателя не могут дойти больше суток.

Это побочное действие корректировки банковских алгоритмов.

Раздробите уже, наконец, дробление

С дроблением будет еще хуже. Как бухгалтерам и директорам защитить себя и бизнес?

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Ваша вернувшаяся с собрания по рабочим местам (точнее, домам) редакция