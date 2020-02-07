Компании и физики отмечают банковский сбой: блокировки и задержки переводов

Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов. Даже небольшие суммы в 2-3 тыс. рублей от отправителя до получателя не могут дойти больше суток. Есть версия, что это побочное действие небольшой корректировки банковских алгоритмов. Об этом пишет автор канала «Баблишко 2.0».

«Дело в том, что Росфинмониторинг провел большую работу, собрал огромную базу «сомнительных клиентов» (разговор про юриков) и разослал их в банки. «В проверку». Сейчас банки отрабатывают эти списки. Судя по результатам нашего опроса, то 1/4 сегодня испытали проблемы, а это значит работу ФСФМ провели хорошую. И конечно, это только первые ласточки. В черновом варианте уже готовы новые признаки, по которым банки будут выявлять «неблагонадежных клиентов». Пока нельзя точно сказать, будут ли они открыты для общего доступа или останутся закрытыми. Если вы физик и на днях тоже испытали какие-то проблемы с банками, то это просто побочное действие небольшой корректировки алгоритмов. Скоро это пройдёт».

Росфинмониторинг регулярно отправляет в банки списки подозрительных компаний и физлиц. Вот только 5 февраля он обновил перечень организаций и физлиц, которых подозревает экстремистской деятельности или терроризме.