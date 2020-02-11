«Ночной бухгалтер». Компании будут платить меньше зарплатных налогов

Страховые взносы для работодателей снизят до 23-25%. Ну, власти так пообещали. Вы что, не верите?!
Немного не верим
Мишустин пошел реформировать налоги.
Правительство РФ возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей.
Власти еще ничего не снизили, но уже жалуются, что казна не дополучит несколько триллионов рублей в зависимости от ставки.
Немного откровенного
Михаил Жуховицкий в своем блоге на «Клерке» рассказал, как зарабатывают разрывы и доначисления, покупая мутные услуги по НДС. Особенно у налоговиков.
Пост без купюр.
Главная тема 2020 года в налоговых проверках — выявление дробления. Рассказываем, что вы сделали не так.
Немного сюра
- Чиновники теперь будут лично уговаривать соотечественников вернуться на Родину. Они будут за наш счет ездить за границу с этой миссией.
- Мошенники ушли в чистое искусство. Про какой возврат уплаченного НДС людям рассказывают ведущие Первого канала?
Немного про много штрафов
Разбираем новый КоАП.
Посмотрите, как вырастут штрафы для бухгалтеров и кадровиков.
Если кратко, то сильно вырастут.
Ваша многообещающая редакция