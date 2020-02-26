«Ночной бухгалтер». Налоговики записывают взносы ИП не туда

Сбой в личных кабинетах ИП. Взносы улетают в пени, платежи в другие налоговые.

Шел третий год сбоя...

Налоговая программа опять сбоит и доводит до истерики индивидуальных предпринимателей.

Очередным «беспределом инспекции» делятся в «Красном уголке бухгалтера»:

«Оплатили взносы 23.12.2019 г. на реквизиты взноса. Налоговая зачислила эти деньги на пени, а за неуплату взносов по требованию (которого никто глаза не видел) списала с р/сч по решению».

Как бороться?

Но есть те, кто верит в цифровую мощь ФНС. Именно таким налоговики предлагают потестировать отказ от деклараций по УСН. Речь про будущую систему «УСН-Онлайн».

Еще про активность налоговиков (и других)

Бизнес в шоке от статьи 54.1 НК, а налоговики не видят повода для паники.

Уже не налоговик, но планы не менее одиозные. План Мишустина: повысить налоги, а потом — девальвация?

Про отдых

Сотрудникам в возрасте 40 дадут 1 день в год на проверку здоровья.

Проект уже в Думе.

Ваша тоже активная редакция