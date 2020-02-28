Доигрались...Приобретение Сбербанка, Правительством России теперь выглядит абсолютно идиотски

Российский предприниматель Сергей Васильев опубликовал на своей странице в Facebook рассуждения о Фонде национального благосостояния и сделке с акциями Сбербанка.

В свете всеобщих распродаж на мировых биржах и повсеместных падений акций, абсолютно идиотски теперь выглядит сделка по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка, Правительством у ЦБ.

Законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, разработан и направлен в правительство. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости Читайте подробнее: ЦБ продаст Сбербанк по рыночной стоимости

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падение бирж неминуемо приведёт к падению цен на нефть, она уже торгуется ниже 50$ за баррель. Это ещё чуть выше порогового значения, когда избыток налогов полагается отправлять в ФНБ. Но уже рядом. Если нефть упадёт ниже 42-43$, ФНБ перестанет пополняться, а в нем сегодня нет достаточных денег на выкуп всего контрольного пакета Сбербанка.

Предполагалось, что выкуп будет идти частями, по мере дальнейшего наполнения ФНБ, а оно может теперь вообще прекратится.

И значит сделка застрянет, на неё не будет денег в ФНБ.

Во-вторых, даже если цена на нефть не упадёт совсем ниже 42$, она ещё не скоро сильно вырастет. А значит ФНБ будет пополняться очень медленно. И сделку нужно будет закрывать не год-два, как планировали, а лет пять. И значит на другие новые инфраструктурные проекты, лишних денег в ФНБ мы уже не дождёмся никогда.

Ну и самое смешное и печальное... в-третьих.

Цена на акции Сбербанка, как и весь рынок, будет падать. И окажется, что цена «обязательного предложения» выкупа у всех миноритарных акционеров (которую считают как среднюю за предыдущие 6 мес), окажется выше текущей, возможно значительно выше. И рынок тогда понесёт Правительству к выкупу все оставшиеся 49% акций Сбера.

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И Правительству придётся выкупать не 51% у ЦБ (т.е. как бы у самого себя, перекладывая деньги из одного кармана в другой), а ещё 49% у всего рынка, за РЕАЛЬНЫЕ деньги.

А на это придётся потратить уже чуть ли не весь ФНБ и уйдёт он в основном заграницу, т.к. львиная доля акций Сбербанка сейчас у иностранцев.

В общем, доигрались...

Сделка по покупке Правительством на деньги ФНБ контрольного пакета Сбербанка означает, кроме всего прочего, один печальный факт — у Путина и Правительства нет достойных инфраструктурных идей, через которые развивать страну. Читайте далее: Мутная сделка с контрольным пакетом Сбера: «У Путина и Правительства нет достойных инфраструктурных идей, через которые развивать страну»

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Правительству и ЦБ нужно что-то срочно придумывать, чтобы менять условия этой дурацкой «мутной» сделки.

А может... и совсем ее отменять.

В моменты всеобщего кризиса на рынках, не до игрушек.