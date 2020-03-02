Обсуждают ликвидацию ПФР

Народный призыв упразднить Пенсионный фонд стал темой активного обсуждения на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Инициатива

Свое предложение инициативный гражданин разместил на сайте народных инициатив (РОИ).

Гражданин возмущен, что на содержание штата из 122 тыс. сотрудников ПФР по всей стране уходят немалые суммы.

Кроме того, огромные деньги тратятся на приобретение и обслуживание зданий ПФР.

«Деньги пенсионных накоплений граждан идут не на пенсии граждан, а на содержание и безбедную жизнь чиновничества ПФР. При этом чванство, цинизм и безразличие к соискателям пенсий зашкаливает, никакие жалобы не рассматриваются — государство в государстве на шее пенсионеров!», — негодует гражданин, выступивший со столь революционной инициативой.

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Суть его предложения — ликвидировать ПФР.

Вместо огромного количества отделений фонда по всей стране, предлагается расширить сеть офисов МФЦ, а также дать людям возможность делать все «пенсионные дела» через Интернет на портале госуслуг.

Как утверждает автор предложения, его идея обеспечит всем пенсионерам прибавку к пенсии в размере 2 — 3 тысячи рублей, а может быть и больше.

«Начинать необходимо немедленно, поскольку расходы на ПФР существенно сокращают пенсии россиян, а у людей нет второй жизни, чтобы дождаться изменений до европейских стандартов», — резюмирует автор инициативы.

Реакция людей

На данный момент инициатива набрала более 5 тыс. подписей.

Напомним, для рассмотрения решения на федеральном уровне предложение должно набрать 100 тыс. голосов.

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А что думают по этому поводу наши читатели? В комментариях в «Дзене» в том числе обсуждают возможное направление использования шикарных зданий-дворцов, где располагаются отделения и управления ПФР.

Люди, кто в шутку, кто всерьез, предлагают следующие варианты:

отдать под детские сады и школы;

возродить Дома пионеров;

приспособить под детские дома;

разместить там МФЦ;

открыть там поликлиники;

отдать под спортивные школы;

переселить туда людей по программе «ветхое жилье».

Отметим, что большинство комментаторов идею инициативного гражданина поддерживают и, не скупясь на эмоции, высказывают свои претензии к Пенсионному фонду.

Люди недовольны отношением к ним сотрудников ПФР, размером назначенных им пенсий, а также тем, что в ходе оформления некоторые записи в их трудовых книжках просто не берут в расчет, так как там размыта печать или имеются еще какие-то помарки.

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Кто-то негодует по поводу копеечной прибавки в январе этого года:

Прибавки — обман. 6,6 % за январь 2020 долетело увеличением пенсии в 8 778,01 руб. федеральная доплата = на 2 (две!) копейки. Теперь на дожитие 8778,03 рб. — ЖКХ. ПФР давно пора разогнать как не справившуюся, вредную паразитирующую структуру. Все их офисы и прочие активы продать с молотка, а деньги выплатить всем им обиженным нищенской пенсией и детскими пособиями по 300 руб. в месяц.

Напомним, о том, почему в январе 2020 некоторые неработающие пенсионеры не получили прибавки к пенсии, мы рассказывали в статье

Между тем некоторые все же вступились за фонд и объясняют оппонентам, что не все так однозначно, как кажется обиженным гражданам.

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Вот, например, что пишут в комментариях:

Содержание пенсионного фонда составляет менее 1 % от бюджета ПФР. Проблема не в Пенсионном фонде, а в законодательстве на основании которого начисляют пенсию. ПФР лишь оператор Минфина и является исполнителем его воли, если можно так сказать. Более того, в ПФР сейчас большой дефицит работников в том числе из за того, что у них низкая заработная плата. Кроме того они (работники ПФР) также на общих основаниях выходят на пенсию, которая по размеру не отличается от так называемой средней по стране. Работники ПФР здесь ни при чём, они просто заложники создавшейся ситуации.