Сотрудник может уволиться даже во время отпуска

Большая часть работы HR — это решение локальных задач, и порой в массе дел их даже не видно. Но ошибка в любой ситуации ведет к серьезным проблемам: нарушение закона, конфликт с сотрудником, жалобы и суды, проверки и штрафы. Немало таких вопросов в теме отпусков, например, человек решил уволиться во время отдыха или не вернулся на работу после окончания отпуска. Трудовой кодекс РФ не всегда дает ответы.

Рядовая, казалось бы, ситуация произошла у одного из наших клиентов.

Сотрудник написал заявление по собственному желанию с 10 февраля. Но ранее ему одобрили ежегодный отпуск с 6 по 16 февраля. Компания уверена, что во время «каникул» человек не может расторгнуть договор и спрашивает, как быть и надо ли переносить отпуск, чтобы исключить из него дату увольнения?

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Главное, что надо помнить —, в том числе во время ежегодного оплачиваемого отпуска. Закон это не запрещает, заставить его трудиться мы не имеем права. На основании ч.6 ст. 81 ТК РФ расторгать договор во время отпуска запрещено только по инициативе работодателя.

Так что, если работник не отзывает заявление об отпуске в указанный период, вы ему этот отдых предоставляете, а 10 февраля расторгаете трудовой договор на основании его же заявления. В данном случае проводится стандартная процедура, которая состоит из нескольких этапов.

Во-первых, надо издать приказ об увольнении со ссылкой на ч.1 ст. 77 Трудового кодекса. Затем — внести соответствующую запись в трудовую книжку. Если сотрудник, несмотря на отпуск, придет, отдайте ему документы лично, в том числе трудовую книжку. Если же его нет, лучше сделать уточнение о причине его отсутствия, учитывая норму ст. 84.1 ТК РФ.

Кроме того, надо направить ему уведомление о необходимости забрать книжку или разрешить отправить ее по почте. Сделать это лучше сразу в день увольнения заказным письмом. Объясняется это просто — только со дня отправки такого уведомления компания перестает нести ответственность за задержку в выдаче книжки. Между прочим, это серьезное нарушение — и одним из наказаний может стать выплата среднего заработка за все время, пока вы не отдадите документ человеку.

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Наконец, произведите окончательный расчет. Сотруднику необходимо выплатить все определенные законом суммы, в том числе зарплату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска, но обязательно учтите особенности удержания за неотработанные дни отпуска, если такие есть.

Вообще, тема отпусков таит в себе много разных нюансов. Например, часто мы получаем вопросы о том, оформлять ли отмену отдыха по желанию работника и как быть в случае болезни.

Между тем, действующее законодательство ничего не говорит о документах при переносе отпуска на другой срок, даже по инициативе самого сотрудника. Но мы считаем, что это лучше сделать, чтобы подтвердить просьбу или согласие человека с этим изменением и обезопасить компанию от ненужных рисков. А вот при болезни работника мы руководствуемся ст. 124 ТК РФ, в которой говорится, что ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, с учетом пожеланий сотрудника. И, исходя из этого, он имеет право решать: продлевать отдых на количество дней болезни или переносить его на другое время. Так или иначе свой выбор он должен зафиксировать письменно в заявлении.

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Нюанс здесь в следующем. Если отдых переносится, то новую его дату определяет работодатель с учетом действующего в компании графика отпусков и пожеланий самого человека. Если же сотрудник захочет просто продлить его после болезни, согласовывать это с руководителем он не должен.

На практике мы часто сталкиваемся с такой ситуацией: отпуск закончен, а сотрудника нет. Спустя несколько дней он появляется и приносит листок нетрудоспособности, и заявление о продлении своего отпуска в связи с болезнью. Конечно, логично и справедливо попросить человека предупредить о такой ситуации, хотя бы позвонив или написав SMS. Но если он этого не сделает, никаких рычагов воздействия у работодателя нет. Остается только ждать, иначе поспешность может обернуться штрафами и проверками. Только если он долго не выходит на связь и не возвращается, приходится искать другие варианты.