«Ночной бухгалтер». За что сейчас ФНС шлепает штраф в 50 тыс, приписывая неправильное хранение денег в кассе

Деньги неправильно хранятся в кассе, если выданы подотчетнику :)

Приятного аппетита

Это что-то.

Налоговая проверяла в кафе соблюдение порядка работы с денежной наличностью. И решила, что кассовые чеки, так как в них не указаны данные покупателя-юрлица, не могут подтверждать расходы подотчетника.

А он в Ашане закупал продукты!

Выплата денег из кассы по такому авансовому отчету незаконна, деньги, выплаченные по нему, не хранились должным образом в кассе организации. За это получите штраф до 50 тыс. рублей.

Читайте подробнее про налоговый прецедент и изучайте акт проверки.

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