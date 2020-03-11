«Ночной бухгалтер». За что сейчас ФНС шлепает штраф в 50 тыс, приписывая неправильное хранение денег в кассе

Деньги неправильно хранятся в кассе, если выданы подотчетнику :)
Приятного аппетита
Это что-то.
Налоговая проверяла в кафе соблюдение порядка работы с денежной наличностью. И решила, что кассовые чеки, так как в них не указаны данные покупателя-юрлица, не могут подтверждать расходы подотчетника.
А он в Ашане закупал продукты!
Выплата денег из кассы по такому авансовому отчету незаконна, деньги, выплаченные по нему, не хранились должным образом в кассе организации. За это получите штраф до 50 тыс. рублей.
Читайте подробнее про налоговый прецедент и изучайте акт проверки.
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