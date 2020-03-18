СЗВ-ТД: новые образцы и объяснения от Минтруда

Вопросы по новой форме СЗВ-ТД, сдаваемой в Пенсионный фонд не иссякают. Предлагаем вам еще три образца СЗВ-ТД и новые разъяснения Минтруда по заполнению формы.

Подача заявления о переходе на электронную трудовую книжку

Один из самых распространенных на форуме вопросов: как заполнить форму, если работник подал заявление о переходе на электронную книжку, но больше никаких кадровых движений в 2020 году. Вам надо сформировать СЗВ-ТД за месяц, в котором подано заявление. В форме будет указано только последнее кадровое мероприятие до 1 января 2020 года. И не важно, что это будет — если в трудовой книжке последняя запись о переводе на другую работу, значит это будет запись о переводе.

📌 Реклама Отключить

Лишение права занимать должность или вести деятельность

Что делать, если работнику суд запретил занимать какую-то должность или вести профессиональную деятельность? Ответ на этот вопрос дал Минтруд в своем письме от 05.03.2020 № 14-0/10/В-1703. СЗВ-ТД направляется в ПФР только после увольнения работника, а не только при наличии решения суда. Вот образец заполнения:

Повышение квалификации

Надо ли сдавать СЗВ-ТД, если работник получил новую специальность, разряд или прошел повышение квалификации? Это разъяснил Минтруд в письме от 05.03.2020 № 14-0/10/В-1704. Форма заполняется и сдается только если сам работодатель присвоил новый разряд, класс или другую категорию. В этом же письме объясняется, что графа 5 «Код выполняемой функции», заполняется с 1 января 2021 года работодателями, принявшими решение о применении профессиональных стандартов. Вот пример заполнения: