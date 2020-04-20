Как накажут за ошибки в учете и отчетности: учет у бюджетников

Благодаря СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» с бухгалтера была снята ответственность за соответствие составленных другими уполномоченными на то лицами первичных документов свершившимся фактам хозяйственной деятельности.

В то же время Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» определяет и дифференцирует ответственность бухгалтера за качество ведения бухгалтерского учета и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

Когда накажут

1. Непредставление отчетности или нарушение сроков представления. Штраф за такое нарушение носит административный характер и варьируется от 10 000 до 30 000 руб.

2. Незначительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате: не менее чем на 1%, но не более чем на 10% и на сумму, не превышающую 100 000 руб. и не более чем на 1% и на сумму, превышающую 100 000 руб., но не превышающую 1 млн руб., либо занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов на сумму, не превышающую 100 000 руб., вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в первичном случает в размере от 1000 до 5000 руб. и при повторном нарушении в размере от 5000 до 15 000 руб.

3. Значительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) и финансовом результате не менее чем на 1%, но не более чем на 10% и на сумму, превышающую 100 000 руб., но не превышающую 1 млн руб., не более чем на 1% и на сумму, превышающую 1 млн руб., либо занижением сумм налогов и сборов, страховых взносов на сумму, превышающую 100 000 руб., но не превышающую 1 млн руб., вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При первичном нарушении предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15 000 руб., при повторе нарушения штраф в размере от 15 000 до 30 000 руб.

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4. Грубое нарушение требований к составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности, штраф за такое нарушение в первичном случае предусмотрен в размере от 15 000 до 30 000 руб., а при повторном от 30 000 до 50 000 руб.

Под грубым нарушение согласно прим. 4 к ст.15.15.6 КоАП РФ понимается:

искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10% и не менее чем на 1%, но не более чем на 10%, и на сумму, превышающую 1 млн руб.;

искажение показателей бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению показателей результата исполнения бюджета;

занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов на сумму, превышающую 1 млн руб., вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности;

включение в бюджетную или бухгалтерскую отчетность показателей, характеризующих объекты бухгалтерского учета и не подтвержденных соответствующими регистрами бухгалтерского учета и (или) первичными учетными документами;

регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета или притворного объекта бухгалтерского учета;

ведение счетов бухгалтерского (бюджетного) учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета;

отсутствие первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности (в случае если проведение аудита является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.

Когда не накажут

Но бывают случаи, когда должностное лицо освобождается от административной ответственности:

1. Когда была представлена уточненная налоговая декларация (расчета) и уплачена на основании такой декларации сумма налога (сбора, страхового взноса), не уплаченной вследствие нарушения требований к бюджетному учету и (или) искажение показателей. А также уплата соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных ст. 81 НК РФ.

2. Когда была представлена бюджетная или бухгалтерская отчетность, содержащая уточненные (исправленные) показатели.

3. До принятия бюджетной или бухгалтерской отчетности финансовым органом, главным распорядителем бюджетных средств либо иным лицом, ответственным за формирование консолидированной бухгалтерской отчетности.

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4. После принятия бюджетной или бухгалтерской отчетности субъектом консолидированной отчетности, но до момента обнаружения органом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей, ошибок в бюджетной или бухгалтерской отчетности.

5. После проведения органом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей, проверки бюджетной или бухгалтерской отчетности, по результатам которой не были обнаружены исправленные ошибки в бюджетной или бухгалтерской отчетности.