Можно ли работать и быть самозанятым одновременно

Можно ли стать самозанятым, если официально трудоустроен? Можно, законодательство не запрещает наемным работникам одновременно с НДФЛ платить налог на профессиональный доход. Но такие сотрудники не могут оказывать услуги и выполнять работы для собственных работодателей.

Как стать самозанятым

Для постановки на учет в налоговый орган предоставляют:

заявление, паспортные данные и фотографию через специальное мобильное приложение «Мой налог»;

только заявление через личный кабинет налогоплательщика;

через кредитную организацию паспортные данные и заявление с применением ЭЦП кредитной организации.

ВАЖНО! Информацию об официальном трудоустройстве предоставлять не надо.

📌 Реклама Отключить

Самозанятость и трудовые отношенияЗакон от 27.11.2018 № 422-ФЗ подтверждает, что можно зарегистрироваться самозанятым, если официально трудоустроен, — прямого запрета трудиться по трудовому договору и быть зарегистрированным в качестве плательщика налога на профессиональный доход не существует. Причем работник вправе занимать официально любую должность, вплоть до генерального директора.

Чтобы работодатели в целях экономии на страховых взносах (30% от выплат в пользу работников) не перевели своих сотрудников на самозанятость, законодатель установил следующие ограничения: самозанятые, которые трудоустроены одновременно по трудовому договору, вправе оказывать услуги юридическим лицам, ИП, физическим лицам, кроме своего работодателя и бывшего работодателя в течение двух лет после расторжения трудового договора.

Если запрет нарушить, то такой доход подлежит обложению НДФЛ, и на него начисляются страховые взносы.

ФНС России и Роструд договорились об одновременных проверках работодателей, которые фактически нанимают самозанятых в качестве своих работников, оформляя их по гражданско-правовым договорам. При обнаружении нарушений работодателей привлекут к административной ответственности, доначислят страховые взносы и НДФЛ.

📌 Реклама Отключить

И еще один важный вопрос, можно ли госслужащему быть самозанятым и не бояться увольнения за это? Чтобы ответить на него, необходимо обратиться к положениям Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 этого закона, специальный налоговый режим не используется для доходов государственных служащих, за исключением дохода от сдачи в аренду принадлежащего ему жилья.

Но есть запрет на занятие предпринимательской деятельностью, установленный п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В соответствии с письмом Министерства РФ по налогам и сборам от 06.07.2004 № 04-3-01/398 «О сдаче помещений в аренду (наем)», арендодатель получает обусловленный договором аренды доход в виде арендной платы, но не осуществляет какой-либо экономической деятельности, поскольку арендатор осуществляет деятельность с использованием арендованного имущества. Сдача помещения в аренду не является предпринимательской деятельностью, кроме случаев, когда специально приобретается жилье для посуточной или долгосрочной сдачи в аренду, для размещения гостиницы.

📌 Реклама Отключить

Таким образом, официально трудоустроенному государственному служащему можно работать и быть самозанятым одновременно, но зарегистрироваться он вправе для сдачи в аренду жилых помещений, не специально приобретенных для этого, а доставшихся ему по наследству, в дар или приобретенных не для коммерческих целей.

Самозанятость и ИП

Чтобы осуществлять деятельность как самозанятый, не обязательно регистрироваться в качестве ИП, достаточно встать на налоговый учет в качестве плательщика НПД.

Если гражданин уже является индивидуальным предпринимателем, то он вправе перейти на особый налоговый режим — налог на профессиональный доход, что освобождает его от уплаты НДФЛ, страховых взносов, НДС.

Главное условие — соответствие всем установленным требованиям:

📌 Реклама Отключить

проживать в регионе, в котором введен налоговый эксперимент для самозанятых;

иметь годовой доход менее 2,4 млн рублей;

не иметь работников;

не осуществлять запрещенные для этого режима виды деятельности.

Особенности налогообложения

Объектом налогообложения признаются доходы самозанятых от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Не являются объектом налогообложения доходы:

получаемые в рамках трудовых отношений;

от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;

от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);

государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;

от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

от уступки (переуступки) прав требований;

в натуральной форме;

от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности;

от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад. Следовательно, самозанятый может быть официально трудоустроенным, но не вправе оказывать услуги собственному работодателю.

📌 Реклама Отключить

При произведении расчетов с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки, и (или) уполномоченную кредитную организацию самозанятый гражданин передает сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, формирует чек и обеспечивает его передачу покупателю (заказчику).

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

4 процента — в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;

6 процентов — в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Налоговый период — 1 месяц.

Налоговый орган уведомляет самозанятого через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, и указывает реквизиты, необходимые для уплаты налога. Если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.

📌 Реклама Отключить

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

ВАЖНО! Самозанятые, применяющие специальный налоговый режим, вправе уменьшить доход на налоговый вычет в размере не более 10 000 рублей, рассчитанный нарастающим итогом