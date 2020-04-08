«Ночной бухгалтер». Путин велел помогать только тем компаниям, кто людей не увольнял

Путин поговорил с губернаторами. Попросил действовать быстро, собранно и профессионально.

Передающиеся селекторным путем

Медикам повысят выплаты, бизнесу «смягчат удар», безработных не оставят. Все самое главное собрали в одном месте.

А вот нарезки:

Правительство и ЦБ в пятидневный срок должны подготовить еще предложения по поддержке бизнеса, «нужно смягчить удар».

Президент уверен, что работодатель, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход власть будет поддерживать. (Кто людей уволил, им помашем ручкой).

Всем пострадавшим предприятиям МСП дадут отсрочку уплаты страховых взносов на полгода.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет выдадут не только малоимущим, по крайней мере, Путин предложил не учитывать для выплаты доход, полученный ранее по месту работы.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице сразу в размере 12 тысяч 130 рублей.

Опять я плати?

Теперь нарушителей самоизоляции в Москве начнут штрафовать на 4 и 5 тыс. рублей. Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей. В Питере тоже собираются.

Шутка дня: в онлайн-магазинах закончились поводки. Люди гуляют с пустыми, полиции говорят, что ищут сбежавшую жучку.

Вклады меньше 1 миллиона тоже могут попасть под НДФЛ.

Сезон грабель

Вот есть новости про коронавирус, а есть все то ХХ@!!X, что вам, бухгалтерам приходится разгребать. Хорошо, есть коллеги. Коронавирус: вопросы бухгалтеров. О чем гудит форум «Клерка».

Ваша этот апрель я запомню редакция