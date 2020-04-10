«Ночной бухгалтер». Коронавирусную поддержку у малого бизнеса отнимает крупняк?

Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой.

Льготные страшилки

Крупный бизнес думает, как подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего.

Чтобы тоже претендовать на налоговые и банковские льготы из-за кризиса.

Юристы прогнозируют: гиганты будут открывать новые юрлица, переводить людей, химичить с контрактами.

В бухгалтерских группах тоже волна вопросов: можно ли поменять ОКВЭД и прикинутся пострадавшей отраслью?

За положенное еще придется порубиться? На самом деле, маскировка крупного бизнеса под малый в середине года невозможна. Потому что в реестр МСП в середине года не попасть и задним числом показатели 2019 года не исправить. Это все фантазии юристов.

На выездных

Новость в рубрику «Обнаглели».

У бухгалтера потребовали данные личных счетов из-за проверки фирмы, в которой она никогда не работала. Не, ну а чё?

Про каникулы

Мы знаем, слова «каникулы», «надомное обучение», «сидим дома с детьми» отзываются болью в вашем сердце.

Держитесь, президент сказал, все проходит.

Но отгульную тему, разрешите продолжить:

Ваша с дергающимся глазом редакция