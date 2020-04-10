«Ночной бухгалтер». Коронавирусную поддержку у малого бизнеса отнимает крупняк?

Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой.
Льготные страшилки
Крупный бизнес думает, как подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего.
Чтобы тоже претендовать на налоговые и банковские льготы из-за кризиса.
Юристы прогнозируют: гиганты будут открывать новые юрлица, переводить людей, химичить с контрактами.
В бухгалтерских группах тоже волна вопросов: можно ли поменять ОКВЭД и прикинутся пострадавшей отраслью?
За положенное еще придется порубиться? На самом деле, маскировка крупного бизнеса под малый в середине года невозможна. Потому что в реестр МСП в середине года не попасть и задним числом показатели 2019 года не исправить. Это все фантазии юристов.
На выездных
Новость в рубрику «Обнаглели».
У бухгалтера потребовали данные личных счетов из-за проверки фирмы, в которой она никогда не работала. Не, ну а чё?
Про каникулы
Мы знаем, слова «каникулы», «надомное обучение», «сидим дома с детьми» отзываются болью в вашем сердце.
Держитесь, президент сказал, все проходит.
Но отгульную тему, разрешите продолжить:
- Как понять, какие меры поддержки дадут вашему бизнесу;
- Утверждены правила предоставления отсрочки по налогам: кому и на каких условиях.
Ваша с дергающимся глазом редакция