«Ночной бухгалтер». Бредовые пояснения, которые стал требовать от работодателей ПФР

Лавры ФНС явно не дают покоя Пенсионному фонду.

Доминировать

ПФР, обработавший СЗВ-М за февраль и март, стал рассылать по компаниям требования пояснить расхождения в штате.

Коллеги угорают от смеха и бесятся, кто-то видит в запросе предвестник нового отчета – расшифровки к СЗВ-М. Не, ну а что?!

В скромных объемах ума люди обвиняли и Роструд, который сам провоцирует на злость и ненависть в карантине. А нечего переобуваться в полете.

Курс на снижение

Официальный режим самоизоляции заканчивается на следующей неделе (да, ладно?!). Кремль уже нашептал, что вот на следующей неделе и объявит, продлит Путин «нерабочие» дни или изоляция пойдет на снижение.

А вот ЦБ уже понизил ключевую ставку, и теперь она 5,5 п.п.

Подборка для разных

Если работаете в общепите, то для вас свежайшие рекомендации от Роспотребнадзора.

Если в рознице, то понятная статья о том, как выбрать онлайн-кассу для работы с маркированными товарами.

Если вы все еще на ЕНВД – (вздохнуть и тяжело выдохнуть!) сняться с учета по ЕНВД из-за коронавируса.

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