«Ночной бухгалтер». Бредовые пояснения, которые стал требовать от работодателей ПФР

Лавры ФНС явно не дают покоя Пенсионному фонду.
Доминировать
ПФР, обработавший СЗВ-М за февраль и март, стал рассылать по компаниям требования пояснить расхождения в штате.
Коллеги угорают от смеха и бесятся, кто-то видит в запросе предвестник нового отчета – расшифровки к СЗВ-М. Не, ну а что?!
В скромных объемах ума люди обвиняли и Роструд, который сам провоцирует на злость и ненависть в карантине. А нечего переобуваться в полете.
Курс на снижение
Официальный режим самоизоляции заканчивается на следующей неделе (да, ладно?!). Кремль уже нашептал, что вот на следующей неделе и объявит, продлит Путин «нерабочие» дни или изоляция пойдет на снижение.
А вот ЦБ уже понизил ключевую ставку, и теперь она 5,5 п.п.
Подборка для разных
Если работаете в общепите, то для вас свежайшие рекомендации от Роспотребнадзора.
Если в рознице, то понятная статья о том, как выбрать онлайн-кассу для работы с маркированными товарами.
Если вы все еще на ЕНВД – (вздохнуть и тяжело выдохнуть!) сняться с учета по ЕНВД из-за коронавируса.
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