Как быть кадровику, если устав требует избирать директора каждый год

Генеральный директор – главное должностное лицо компании. Но с точки зрения трудового законодательства он такой же сотрудник, как и другие. И трудовые отношения с ним необходимо оформлять тоже согласно «всем буквам закона». Между тем, практика порой создает нетривиальные ситуации, которые могут привести HR в тупик. С одной стороны, порядок, установленный учредительными документами компании, с другой, - нормы ТК РФ.

В уставе компании сказано, что директор должен избираться ежегодно, даже если это один и тот же человек. С ним заключается срочный трудовой договор на 1 год. Затем с ним расстаются, в том числе платят отпускные, заново избирают и оформляют опять. Процесс, конечно, не самый удобный.

Более того, ГИТ может признать трудовые отношения бессрочными, ведь у сотрудника те же условия и обязанности. Собственники бизнеса настаивают на ежегодном избрании, а HR-директор ищет вариант, чтобы не нужно было постоянно увольнять и принимать.

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Одним из вариантов организация видит заключение с директором договора о совместительстве на другой должности. Увы, это компромиссный вариант. Он позволит не увольнять человека из компании, но ежегодно выбирать директора и оформлять с ним отношения придется. Это связано с тем, что договор с руководителем в связи с его избранием и договор о совместительстве – это два самостоятельных документа, которые не зависят друг от друга. Поэтому увольнять и принимать директора необходимо, даже если по совместительству он продолжает трудиться.

Не решает задачу и совмещение должностей. В таком случае вы заключаете дополнительное соглашение к трудовому договору. Но при его прекращении оно также перестает действовать.

Конечно, в этой связи наилучшим вариантом, который исключит все юридические риски, было бы внести изменения в устав компании, увеличив срок переизбрания генерального директора хотя бы на 2-3 года. Это позволит не так часто проводить подобные кадровые процедуры.

Возможным вариантом выхода из ситуации может быть продление срочного трудового договора на новый срок. Директор так же будет избираться на должность ежегодно, но не придется с ним каждый раз оформлять с ним отношения.

Но надо иметь ввиду, что у этого способа есть серьезный риск – признание договора бессрочным.

Трудовой кодекс РФ предусматривает несколько исключительных случаев продления соглашения. В их числе женщины, в связи с беременностью; научно-педагогические работники. Руководителей в списке нет. А ТК РФ прямо указывает, что договор, заключенный на определенный срок, надо расторгнуть по его завершении. Иначе он считается заключенный на неопределенный период.

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Но несмотря на это ограничение, в практике продление договора с директором встречается не так уж и редко. Более того, и суды все чаще считают такой подход правомерным. При вынесении решений судьи ссылаются на то, что продление полномочий руководителя допускается на основании специальных законов, например, в ООО – по решению общего собрания участников общества или совета директоров, а если участник один – по его решению.

Если, учитывая данный риск, вы пойдете по такому сценарию, нужно заключить с директором дополнительное соглашение до того, как истечет срок действия его договора. Причем сначала желательно оформить решение участников общества о продлении полномочий директора на новый срок, затем заключить дополнительное соглашение и издать соответствующий приказ. И здесь важно не забыть об одном.

Общий срок договора с учетом всех продлений не должен превышать пяти лет – это максимальный срок для срочных трудовых договоров. Превышение в разы увеличивает риски признания документа бессрочным. Поэтому через 5 лет срочный трудовой договор с генеральным директором в любом случае надо расторгнуть.